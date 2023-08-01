Теперь предприниматели не смогут платить льготный 2% Единый налог. Согласно соглашению, которое Украина заключила с МВФ, а нашему государству вернулась довоенная система налогообложения, сообщает 24 Канал.
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Какой налог теперь будут платить ФЛПы
Если до войны предприниматель находился на 5% системе налогообложения, то его на нее вернут автоматически. Что касается тех, кто регистрировал ФЛП во время войны и выбрал льготную систему, то они могли прийти в налоговую и написать заявление перехода на систему налогообложения, которую могли выбрать сами. Если они этого не сделали, то автоматически перейдут на 5% систему.
Также ФЛП 1 и 2 групп должны платить Единый налог. Раньше они пошли навстречу и сделали этот платеж добровольным.
Также предпринимателям напомнили, что будут проверять использование РРО. За невыдачу чека теперь предусмотрен штраф. Впрочем, на самом деле это положение вступит в действие 1 октября 2023 года. Все нарушения, которые были с 1 января 2022 до указанной даты, наказываться не будут.
Доходы в период 2%-го Единого налога
Эти доходы не будут включаться в годовой лимит. Его просто пропорционально снизят, чтобы упростить жизнь предпринимателям.
То есть те ФЛПы, которые вернутся до 5% системы, будут иметь лимит в 3 257 875 гривен.