Відомий бренд: в Україні продають готовий пивзавод за понад 1 мільйон доларів

В Україні виставили на продаж діючий крафтовий пивоварний завод Makarska Pivovarnya. За підприємство у селі Томашівка Фастівського району Київської області просять 1,45 мільйона доларів.

Пивзавод можна придбати разом із брендом

Зараз завод, який виробляє пиво в Україні під брендом Makar Beer, повністю готовий до подальшої роботи та не потребує додаткових інвестицій для запуску виробництва. Про це пише Inventure.

У підприємства є необхідні ліцензії, дозвільні документи та сертифікація для виробництва пива в Україні.

Покупець фактично отримує не просто виробниче приміщення з обладнанням, а готовий бізнес із налагодженими процесами.

Пивний завод Makarska Pivovarnya / фото Inventure

Пивний завод Makarska Pivovarnya / фото Inventure

Скільки пива може виробляти Makarska Pivovarnya

Загальна площа виробничих приміщень становить 1 500 квадратних метрів. Завод обладнаний для повного циклу виробництва. На території є:

варильне відділення;

лінія розливу;

система водопідготовки;

обладнання для миття та санітарної обробки;

складські приміщення;

допоміжні виробничі площі.

Максимальна заявлена потужність підприємства – до 80 тонн пива на місяць. До того ж, разом із заводом новому власнику пропонують бренд Makar Beer, який уже має впізнаваність на українському ринку.

Крім самого виробництва, до пропозиції входять налагоджені канали збуту та можливість реалізовувати продукцію по всій Україні. Також покупець отримає два діючі фірмові бари у Києві.

Які державні об’єкти виставлять на продаж у 2026 році

У переліку приватизації 2026 від ФДМУ – Одеський припортовий завод (ОПЗ), Ocean Plaza, Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат та Миколаївський глиноземний завод.

Активи на кшталт ОПЗ чи Миколаївського глиноземного самі собою мають умовну цінність. Вони замислювалися як частина виробничого ланцюжка Радянського Союзу. Тому для них потрібно шукати зовнішнього інвестора, "хто своїм прапором, громадянством може гарантувати безпеку активу". Як приклад голова ФДМУ Дмитро Наталуха наводить США та Індію.