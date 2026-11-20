У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає нові податкові стимули для роботодавців. Ініціатива має заохотити компанії наймати ветеранів війни, пропонуючи їм нижчі ставки податків та інші фінансові переваги.

Для якого бізнесу можуть запровадити пільги зі сплати податків

Новий законопроєкт №16232 передбачає податкові пільги для підприємств, на яких працюють ветерани війни. Ініціатором законопроєкту стала група народних депутатів.

Зокрема, ветерани війни повинні становити не менше 30% середньооблікової кількості штатних працівників, а витрати на їхню оплату праці – щонайменше 25% загального фонду зарплат.

Також роботодавці повинні відповідати таким вимогам:

Ветерани мають бути працевлаштовані за основним місцем роботи на повний робочий день; Їхня зарплата має становити не менше 1,5 мінімальної заробітної плати; Підприємство не повинно мати податкового боргу.

Як пропонують змінити податок на прибуток

Законопроєкт передбачає двоступеневу систему пільг із податку на прибуток підприємств. Розмір податкового послаблення залежатиме від частки ветеранів у штаті:

Якщо ветерани війни становитимуть від 30% до 50% середньооблікової кількості працівників, пропонується встановити ставку податку на прибуток на рівні 9%.

Якщо їхня частка становитиме 50% або більше, підприємство зможе повністю звільнитися від сплати податку на прибуток за умови цільового використання вивільнених коштів.

Які ставки єдиного податку та ЄСВ хочуть знизити

Окремі податкові послаблення передбачені для платників єдиного податку третьої групи, які відповідатимуть критеріям ветеранського працевлаштування. Для них пропонують удвічі знизити ставки єдиного податку:

з 3% до 1,5% доходу;

з 5% до 2,5% доходу.

Крім того, законопроєкт передбачає зниження ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 8,41% замість стандартних 22% щодо працівників із числа ветеранів війни. Ця пільга поширюватиметься також на ФОП та сільськогосподарських товаровиробників, які відповідають встановленим критеріям.

Втрати Пенсійного фонду, які виникнуть через застосування зниженої ставки ЄСВ, пропонують компенсувати коштом державного бюджету. При цьому, згідно з документом, зниження внеску не впливатиме на страховий стаж працівників та розмір їхніх виплат.

Для кого податкові пільги не діятимуть

У законопроєкті також прописали обмеження, які мають запобігти можливим зловживанням. Зокрема, податкові послаблення не поширюватимуться на:

Гральний бізнес; Виробництво та обіг підакцизних товарів; Компанії, які надають персонал в оренду; Підприємства, створені шляхом реорганізації протягом попередніх 12 місяців.

Також для розрахунку частки ветеранів не враховуватимуть працівників, переведених від пов'язаних осіб. Це має обмежити можливості формального виконання критеріїв для отримання податкових переваг.

Також документ передбачає 90-денний пільговий період, протягом якого підприємство зможе відновити відповідність встановленим критеріям у разі втрати працівника-ветерана з окремих причин.

Зауважте! Законопроєкт №16232 наразі зареєстрований у Верховній Раді. Запропоновані зміни ще мають пройти парламентський розгляд.