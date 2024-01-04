Податки для ФОПів за польською системою: Мінфін розглядає зміни

Податки для "зарплатних ФОПів" почнуть підвищувати у довгостроковій перспективі. У Мінфіні розглядають польську систему як прототип.

Що пропонують змінити

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей на заході Центру економічної стратегії, розповіла, що Мінфін розглядає реформу спрощеної системи оподаткування за польською моделлю.

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Світлана Воробей Заступниця міністра фінансів Ми взяли за основу польську систему оподаткування малого та середнього бізнесу. В Польщі існує диференційована система, там досить багато ставок – від 2% до 20%. Вони змінюються час від часу, залежно від економіки.

За її словами, найвищі ставки накладають на види діяльності, в яких найменша затратна частина – надання послуг і види діяльності, які використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або відносинами з ФОП.

У нас є приблизний перелік ставок, але це не буде вноситися одномоментно, це буде широко обговорюватися з бізнесом. Це буде публічний процес,

– додала вона.

Тобто говорити про якісь конкретні ставки поки що зарано, а зміна оподаткування ще далека перспектива.

У Мінфіні наголосили, що такі заходи спочатку потребують реформи Державної податкової служби.