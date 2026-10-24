Податки ФОП 3 групи у 2026 році: скільки платити та коли подавати декларацію

ФОП третьої групи у 2026 році сплачує єдиний податок у розмірі 5% доходу або 3% із ПДВ, а також військовий збір і ЄСВ. Річний ліміт доходу становить 10 091 049 гривень. Розповідаємо, скільки коштує ведення ФОП, коли сплачувати податки та що буде в разі перевищення ліміту.

Які податки сплачує ФОП III групи у 2026 році

Для підприємців третьої групи, як повідомляє monobank, передбачені три основні платежі:

Єдиний податок: 5% від доходу без ПДВ або 3% із ПДВ.

Військовий збір: 1% від отриманого доходу.

ЄСВ: мінімум 1 902,34 гривні на місяць, або 5 707,02 гривні за квартал.

Розмір ЄСВ розраховують як 22% від мінімальної зарплати, яка у 2026 році становить 8 647 гривень. Для окремих категорій підприємців діють винятки зі сплати внеску.

Який ліміт доходу ФОП III групи

У 2026 році ФОП третьої групи може отримати дохід до 10 091 049 гривень на рік. Якщо підприємець перевищить цю суму, до доходу понад ліміт застосують ставку єдиного податку 15%. Також доведеться перейти на загальну систему оподаткування у встановленому законом порядку.

Щоб не пропустити перевищення, варто регулярно перевіряти загальну суму отриманого за рік доходу.

Коли платити податки та подавати декларацію

ФОП третьої групи звітує щоквартально. Декларацію платника єдиного податку потрібно подати протягом 40 календарних днів після завершення кварталу, а єдиний податок і військовий збір сплатити протягом наступних 10 календарних днів після граничного строку подання декларації.

ЄСВ за себе за загальним правилом сплачують щоквартально – до 20 числа місяця, що настає після завершення кварталу. Водночас для окремих підприємців передбачені законодавчі винятки.

Зазначимо! Подати декларацію можна онлайн через електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби України.

Чи може ФОП 3 групи наймати працівників

Так. Для третьої групи немає обмеження щодо кількості найманих працівників. Але якщо підприємець оформлює команду, він має виконувати обов'язки роботодавця: утримувати із зарплати працівників ПДФО та військовий збір, а також нараховувати ЄСВ за встановленими правилами.

До слова, навіть якщо підприємець не отримує доходу, то повинен сплатити мінімальні ЄСВ. А ФОП II та III груп мають також передбачені платежі єдиного податку і військовй збір. Сума податку залежить від групи, на якій працює підприємець.