Мобілізованому ФОП нарахували податковий борг: адвокатка розповіла, що робити

Мобілізація не означає, що підприємець автоматично перестає бути платником податків у всіх випадках. Водночас для ФОП, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, закон передбачає спеціальні податкові гарантії.

Які податки не потрібно сплачувати ФОП-військовому

Після набрання чинності Законом №4505-IX 5 липня 2025 року правила для мобілізованих ФОП та інших самозайнятих осіб були суттєво оновлені. Про це 24 Каналу розповіла адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського об'єднання "Компетенс" Марина Суткович.

Зараз пільга поширюється на людей, які були зареєстровані як ФОП або здійснювали незалежну професійну діяльність до мобілізації або укладення контракту. Якщо ж людина зареєструвала ФОП уже після мобілізації чи укладення контракту, спеціальне звільнення для неї не застосовується.

На весь період військової служби така особа звільняється від нарахування, сплати та подання звітності з:

ПДФО; Єдиного податку; Військового збору.

Водночас існує інша ситуація – коли податковий обов'язок виник до мобілізації або під час служби, але на нього не поширюється відповідне звільнення.

Коли податки все ж потрібно платити

За словами Суткович, важливо розрізняти податки, від яких мобілізований ФОП звільнений, і вже наявні або інші податкові обов'язки, строк виконання яких було пропущено через військову службу.

Якщо такий обов'язок виник до мобілізації, укладення контракту або під час проходження служби, він не зникає автоматично. Однак закон дає підприємцю додатковий строк для його виконання. Мобілізований ФОП може виконати такий обов'язок протягом 180 календарних днів після:

демобілізації;

звільнення з військової служби;

закінчення лікування або реабілітації.

До слова, зараз звільнення мобілізованих ФОП від відповідних податкових обов'язків має застосовуватися автоматично. ДПС отримує інформацію про мобілізацію, укладення контракту та демобілізацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо необхідні дані є в реєстрі та передані податковій, окрему заяву ФОП подавати не потрібно. Але якщо інформація відсутня або з певних причин не потрапила до ДПС, підприємець може самостійно звернутися до податкової.

Марина Суткович Адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського об'єднання "Компетенс" При цьому в законодавстві є певна практична проблема: ФОП не знає, чи ДПС отримала відомості про його мобілізацію. Тому я б не радила військовослужбовцю-ФОП повністю покладатися на автоматичний обмін інформацією та взагалі не контролювати свої податкові розрахунки.

Водночас перевірити стан власних розрахунків із бюджетом підприємець може в Електронному кабінеті. Там відображаються, зокрема:

нарахування;

проведені платежі;

податковий борг;

пеня;

інші операції за платежами.

Якщо під час військової служби у ФОП продовжують відображатися нарахування, від яких він має бути звільнений, це може свідчити про проблему з передачею або обробкою інформації. У такому разі адвокатка радить не чекати, поки заборгованість зростатиме, а звернутися до ДПС і з'ясувати причину нарахувань.

Мобілізованому ФОП все одно можуть нарахувати борг: що показує практика

За словами Суткович, у її адвокатській практиці вже був випадок, коли мобілізованому ФОП продовжили рахувати податки під час військової служби.

У моїй адвокатській практиці був випадок, коли мобілізованому ФОП продовжили нараховувати податкові зобов’язання, внаслідок чого виник податковий борг, а податкова звернулася до суду з вимогою про його стягнення. Попри документально підтверджений факт проходження військової служби, суд першої інстанції навіть стягнув такий податковий борг,

– розповіла адвокатка.

За її словами, рішення першої інстанції оскаржили в апеляційному суді. Там вдалося домогтися застосування профільного законодавства, після чого незаконно нарахований податковий борг скасували.

Що робити мобілізованому ФОП, якщо зростає податковий борг

Попри автоматичний обмін даними між державними реєстрами, Суткович радить військовослужбовцям-ФОП контролювати власні податкові розрахунки. Якщо підприємець бачить у Електронному кабінеті податкові нарахування за період, коли він мав бути звільнений від відповідних платежів, варто:

Перевірити стан розрахунків із бюджетом; З'ясувати, за який саме період та який платіж було нараховано; Звернутися до ДПС; Надати документи, що підтверджують мобілізацію або проходження військової служби; Вимагати виправлення неправомірних нарахувань та скасування податкового боргу, якщо для цього є законні підстави.

Тому мобілізованим ФОП не варто повністю покладатися на автоматичне звільнення.