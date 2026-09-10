ФОП після переїзду до США: чи доведеться платити податки двічі

Українські підприємці, які переїжджають до США і продовжують виконувати звичну роботу, нерідко припускаються помилок. Зокрема, щодо збереження свого податкового статусу.

Чи можуть ФОПи працювати з США

Податкова система США орієнтується не на місце реєстрації бізнесу чи банківського рахунку, а на податкове резидентство самої людини та місце фактичного виконання робіт. Американський фінансист, юрист, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта Юрій Ванетик в розмові з 24 Каналом розтлумачив деталі подання звітності та оподаткування доходів для українських ФОП у Сполучених Штатах.

За словами експерта, головна помилка багатьох українців полягає у переконанні, що країна реєстрації бізнесу чи відкриття банківського рахунку автоматично визначає місце сплати податків. У США ключову роль відіграє місце перебування самої особи та місце фактичного виконання робіт.

Як визначається податкове резидентство США

Українському підприємцю не обов'язково мати громадянство США чи "грін-карту", щоб стати податковим резидентом. Юрій Ванетик зауважує, що податковий статус відрізняється від імміграційного і може виникнути через тривале проживання, наявність зареєстрованої компанії чи рахунків у Сполучених Штатах.

Зокрема, іноземець стає податковим резидентом США у разі відповідності критеріям "грін-карт" або "істотної присутності". Відповідно до правил Служби внутрішніх доходів (IRS), критерій істотної присутності передбачає щонайменше 31 день фізичного перебування в США протягом поточного року та 183 зважені дні за трирічний розрахунковий період, хоча існують винятки для окремих імміграційних категорій.

Після набуття статусу податкового резидента США країна оподатковує всі доходи особи, отримані в усьому світі. Отже, якщо підприємець мешкає в Каліфорнії та надає консультації з власної квартири, отримуючи оплату через український ФОП на рахунок в українському банку, це все одно створює обов'язок задекларувати такий дохід у Сполучених Штатах.

Чи є потреба закривати український ФОП

Набуття статусу платника податків у США не вимагає негайного закриття ФОП в Україні.

Юрій Ванетик Американський фінансист, юрист, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта Стати платником податків у США не означає автоматично, що громадянин України повинен негайно закрити своє українське ФОП. Можуть бути законні підстави для його збереження – наприклад, виконання активних українських контрактів, робота з українськими клієнтами або дотримання українських правових та комерційних вимог.

Водночас ФОП не слугує замінником дотримання американських податкових норм. Ця система працю інакше. Якщо особа визнана податковим резидентом США, доходи від українського ФОП підпадають під американську податкову систему.

Зверніть увагу! Окрім цього, громадяни та резиденти США, які займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю, мають враховувати податок на самозайнятість для фінансування систем соціального забезпечення та Medicare. За даними IRS, цей обов'язок зазвичай виникає, коли чистий дохід від самозайнятості сягає 400 доларів.

Чи обов'язково реєструвати американську компанію

Статус платника податків у США не зобов'язує підприємця негайно створювати ТОВ (LLC) чи корпорацію. Американське законодавство дозволяє ведення бізнесу фізичним особам як приватним підприємцям під найменуванням DBA ("doing business as").

Створення юридичної особи дає змогу розмежувати особисті та бізнес-справи, спрощує банківські операції та забезпечує захист від відповідальності. Проте податкові зобов'язання виникають залежно від грошових потоків і місця знаходження осіб, незалежно від наявності ТОВ. Тому підприємцю слід спершу з'ясувати момент виникнення оподаткування в США, а вже потім обирати організаційно-правову форму.

Особливості оподаткування для нерезидентів США

Нерезиденти США не підпадають під оподаткування світового доходу, а сплачують податки переважно з доходів із джерел у США або пов'язаних із веденням діяльності в країні. У такому разі може виникнути обов'язок подавати декларацію за формою 1040-NR.

Між США та Україною діє угода про уникнення подвійного оподаткування. Згідно з рекомендаціями IRS, дохід резидента України від надання незалежних особистих послуг у США може звільнятися від американського податку, якщо він не пов'язаний із постійною базою в США. Оцінка цієї угоди залежить від тривалості перебування, імміграційного статусу, наявності офісу та місця надання послуг.

Механізми запобігання подвійному оподаткуванню

Вимога декларування доходів у США не означає автоматичної подвійної сплати податків у повному обсязі. Американські платники податків за відповідних обставин можуть претендувати на податковий кредит за закордонні податки, сплачені іншій країні.

Втім, податковий кредит не означає повного звільнення від зобов'язань в Америці. Розмір українського податку та податок на самозайнятість у США – це окремі питання, взаємодію яких потрібно розраховувати.

Крім того, податкові обов'язки слід відокремлювати від імміграційних правил, оскільки факт сплати податків сам по собі не надає права працювати або вести бізнес у США. Для аналізу ситуації у перехідний рік Юрій Ванетик рекомендує залучати американського сертифікованого бухгалтера (CPA) або міжнародного податкового юриста.

До слова, наразі ФОП можна відкрити онлайн. Для цього потрібен лише портал "Дія". Непотрібно навіть звертатись у державні установи. Головне – правильно обрати серед кодів видів економічної діяльності (КВЕДів).