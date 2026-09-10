Могут ли ФЛП работать из США

Налоговая система США ориентируется не на место регистрации бизнеса или банковского счета, а на налоговое резидентство самого человека и место фактического выполнения работ. Американский финансист, юрист, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта Юрий Ванетик в беседе с 24 Каналом разъяснил детали подачи отчетности и налогообложения доходов для украинских ФЛП в Соединенных Штатах.

По словам эксперта, главная ошибка многих украинцев заключается в убеждении, что страна регистрации бизнеса или открытия банковского счета автоматически определяет место уплаты налогов. В США ключевую роль играют место пребывания самого человека и место фактического выполнения работ.

Как определяется налоговое резидентство в США

Украинскому предпринимателю не обязательно иметь гражданство США или "грин-карту", чтобы стать налоговым резидентом. Юрий Ванетик отмечает, что налоговый статус отличается от иммиграционного и может возникнуть в результате длительного проживания, наличия зарегистрированной компании или счетов в Соединенных Штатах.

В частности, иностранец становится налоговым резидентом США в случае соответствия критериям "грин-карты" или "существенного присутствия". Согласно правилам Службы внутренних доходов (IRS), критерий существенного присутствия предполагает не менее 31 дня физического пребывания в США в течение текущего года и 183 взвешенных дня за трехлетний расчетный период, хотя существуют исключения для отдельных иммиграционных категорий.

После приобретения статуса налогового резидента США страна облагает налогом все доходы физического лица, полученные во всем мире. Таким образом, если предприниматель проживает в Калифорнии и предоставляет консультации из своей квартиры, получая оплату через украинский ФЛП на счет в украинском банке, это все равно создает обязанность задекларировать такой доход в Соединенных Штатах.

Нужно ли закрывать украинский ФЛП

Приобретение статуса налогоплательщика в США не требует немедленного закрытия ФЛП в Украине.

Юрий Ванетик Американский финансист, юрист, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта Стать налогоплательщиком в США не означает автоматически, что гражданин Украины должен немедленно закрыть свое украинское ФЛП. Могут быть законные основания для его сохранения – например, выполнение действующих украинских контрактов, работа с украинскими клиентами или соблюдение украинских правовых и коммерческих требований.

В то же время ФЛП не служит заменой соблюдению американских налоговых норм. Эта система работает иначе. Если лицо признано налоговым резидентом США, доходы от украинского ФЛП подпадают под американскую налоговую систему.

Обратите внимание! Кроме того, граждане и резиденты США, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью, должны учитывать налог на самозанятость для финансирования систем социального обеспечения и Medicare. По данным IRS, эта обязанность обычно возникает, когда чистый доход от самозанятости достигает 400 долларов.

Обязательно ли регистрировать американскую компанию

Статус налогоплательщика в США не обязывает предпринимателя немедленно создавать ООО (LLC) или корпорацию. Американское законодательство разрешает ведение бизнеса физическим лицам в качестве частных предпринимателей под наименованием DBA ("doing business as").

Создание юридического лица позволяет разграничить личные и деловые вопросы, упрощает банковские операции и обеспечивает защиту от ответственности. Однако налоговые обязательства возникают в зависимости от денежных потоков и места нахождения лиц, независимо от наличия ООО. Поэтому предпринимателю следует сначала выяснить момент возникновения налогообложения в США, а уже потом выбирать организационно-правовую форму.

Особенности налогообложения для нерезидентов США

Нерезиденты США не подпадают под налогообложение мирового дохода, а уплачивают налоги преимущественно с доходов из источников в США или связанных с ведением деятельности в стране. В таком случае может возникнуть обязанность подавать декларацию по форме 1040-NR.

Между США и Украиной действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно рекомендациям IRS, доход резидента Украины от оказания независимых личных услуг в США может быть освобожден от американского налога, если он не связан с постоянной базой в США. Оценка данного соглашения зависит от продолжительности пребывания, иммиграционного статуса, наличия офиса и места оказания услуг.

Механизмы предотвращения двойного налогообложения

Требование декларирования доходов в США не означает автоматической двойной уплаты налогов в полном объеме. Американские налогоплательщики при соответствующих обстоятельствах могут претендовать на налоговый кредит за зарубежные налоги, уплаченные в другой стране.

Впрочем, налоговый кредит не означает полного освобождения от обязательств в Америке. Размер украинского налога и налог на самозанятость в США – это отдельные вопросы, взаимодействие которых необходимо учитывать.

Кроме того, налоговые обязательства следует отделять от иммиграционных правил, поскольку факт уплаты налогов сам по себе не дает права работать или вести бизнес в США. Для анализа ситуации в переходный год Юрий Ванетик рекомендует привлечь американского сертифицированного бухгалтера (CPA) или международного налогового юриста.

Кстати, сейчас ФЛП можно открыть онлайн. Для этого нужен лишь портал "Дія". Не нужно даже обращаться в государственные учреждения. Главное – правильно выбрать код вида экономической деятельности (КВЭД).