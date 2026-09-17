Прострочена декларація може коштувати ФОП грошей: які штрафи загрожують

Подання податкової декларації – важлива складова звітності ФОП в Україні. За прострочення дедлайнів підприємцям загрожують штрафи та пеня, тому варто знати, що робити в таких випадках.

Що робити, якщо ФОП пропустив строк подання декларації

Насамперед підприємець має подати податкову декларацію, навіть якщо встановлений законом строк уже минув. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка й керівниця ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Зробити це можна через Електронний кабінет платника податків або відповідне програмне забезпечення. Після цього варто перевірити суму податкових зобов'язань та сплатити нарахований податок і ЄСВ, якщо вони передбачені до сплати.

Чим швидше ФОП погасить основне зобов'язання, тим меншими можуть бути подальші фінансові наслідки прострочення.

Який штраф загрожує ФОП за прострочену декларацію

За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації передбачений штраф відповідно до статті 120 Податкового кодексу України. Розмір санкції становить:

340 гривень – за кожне неподання або несвоєчасне подання декларації;

1 020 гривень – якщо аналогічне порушення повторюється протягом року.

Якщо ФОП не лише пізно подав декларацію, а й несвоєчасно сплатив визначений у ній податок, застосовуються інші правила. Згідно зі статтею 124 Податкового кодексу, розмір штрафу залежить від тривалості затримки:

5% від суми податкового боргу – якщо прострочення становить до 30 календарних днів включно;

10% – якщо податок сплачено із затримкою понад 30 календарних днів.

Крім штрафу, може нараховуватися пеня. Вона починає нараховуватися з 91-го календарного дня після останнього дня граничного строку сплати податкового зобов'язання.

Коли ФОП можуть звільнити від штрафів під час війни

Для підприємців, які не могли своєчасно виконати податковий обов'язок через бойові дії або інші обставини, пов'язані з воєнним станом, закон передбачає можливість звільнення від відповідальності.

Відповідно до підпункту 69.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу, платник має підтвердити, що об'єктивно не мав можливості виконати свій податковий обов'язок у встановлений строк. Для цього до податкової необхідно подати відповідну заяву та підтвердні документи згідно з Порядком, затвердженим наказом Мінфіну №225.

Водночас сам факт воєнного стану не означає автоматичного звільнення від штрафів. Якщо ФОП мав можливість подати декларацію та сплатити податки, але не зробив цього через забудькуватість, технічні проблеми чи інші причини, можуть застосовуватися стандартні фінансові санкції.

Нагадаємо, що ФОПи зобов'язані регулярно подавати звітність, яка залежить від їхньої групи та має певні нюанси.

Декларацію про майновий стан і доходи подається щороку, там відображається розрахунок ПДФО і військового збору. Натомість декларація з ПДВ подається щомісяця, якщо ФОП зареєстрований як платник ПДВ, а його оборот за останні 12 місяців складає понад 1 мільйон гривень.



