Як подати декларацію самостійно

Електронний сервіс в "Електронному кабінеті" було запроваджено з метою підвищення якості обслуговування платників податків та спрощення процедури подання податкової декларації, про що повідомила керуючий партнер АО "Прилуцька§Партнери", адвокат Ніна Прилуцька.

Зазначений сервіс часткового попереднього заповнення декларації надає можливість платникам податків:

скоротити час і витрати на подання звітності;

мінімізувати помилки при заповненні декларації;

надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн-режимі.

Доступ до приватної частини сервісу здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія.Підпис або "хмарного" кваліфікованого електронного підпису.

Увійшовши в Електронний кабінет необхідно знайти меню "Введення звітності", яке надає користувачу електронного кабінету можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати податкову, пенсійну та статистичну звітність до ДПС (Державна податкова служба України), Пенсійного фонду України та органів статистики.

Скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які мають особистий ключ електронного цифрового підпису, зокрема:

АЦСК ІДД ДФС;

АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК";

АЦСК ПАТ "УкрСиббанк";

АЦСК АТ "Ощадбанк";

АЦСК "МASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР";

АЦСК ТОВ "КС";

АЦСК ДП "УСС";

АЦСК "ТОВ "Алтерсайн";

АЦСК ДП "Український інститут інтелектуальної власності" тощо.

Ніна Прилуцька керуючий партнер АО "Прилуцька§Партнери" В особистому електронному кабінеті розміщено електронний сервіс "Податкова декларація про майновий стан і доходи", що надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації на підставі даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податку та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна.

Електронний сервіс "Податкова декларація про майновий стан і доходи" дозволяє сформувати податкову декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, зокрема з використання права на податкову знижку.

При цьому платникам податків слід враховувати те, що наявна інформація може бути не повною, оскільки формується на підставі даних Державного реєстру та не враховує дані щодо отриманих платником податків доходів від інших фізичних осіб та іноземних доходів,

– уточнила Ніна Прилуцька.

Але також сервіс надає можливість змінити будь-яке значення, яке автоматично заповнене у декларації.

Для визначення податкових зобов’язань слід застосувати режим "перерахунок".

Після перевірки платник податків повинен:

зберегти декларацію (режим "зберегти");

підписати (режим "підписати");

надіслати до контролюючого органу.

Окремо слід наголосити, що відповідно до Податкового кодексу України відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової звітності та недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть, зокрема, фізичні особи – платники податків,

– нагадала Прилуцька.

У зв'язку з цим, повністю покладатися на автоматичне предзаповнення не можна. Слід обов'язково перевірити всю інформацію перед підписанням та поданням такої декларації.

Нагадаємо, що перевірити декларацію можуть протягом 30 календарних днів після завершення граничного строку подання. Якщо будуть виявлені порушення, то складається відповідний акт.