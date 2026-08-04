В Україні діятиме новий стандарт КЕП

В Україні обіцяли, що восени Україна перейде на свої стандарти криптографії за допомогою власного розробленого механізму. Міністерство цифрової трансформації повідомило, що уряд ухвалив постанову щодо закріплення національних стандартів "Купина".

Від 1 вересня 2026 року КЕПи будуть захищені сучасним надміцним алгоритмом. Завдяки йому посилиться захист від нових кіберзагроз, а держава отримає цифрову незалежність.

Мінцифра нагадує громадянам та бізнесу, що змінювати старі електронні підписи не варто. До кінця строки сертифікатів не варто переживати за доступність до КЕПів. Усі документи, які підписувалися за допомогою е-підпису, не втрачають чинність.

Коли алгоритм повністю запрацює, то системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи. А вже нові операції виконуватимуть за "Купиною". Розробники обіцяють, що головною його перевагою буде посилений захист новостворених ключів. Їх можна буде оформити вже від 1 вересня.

Радимо бізнесу та розробникам діяти проактивно: перевірте в техпідтримці ваших систем, чи підтримує ПЗ стандарт "Купина". Вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок.