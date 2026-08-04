В Украине вступит в силу новый стандарт КЭП

В Украине обещали, что осенью страна перейдет на собственные стандарты криптографии с помощью самостоятельно разработанного механизма. Министерство цифровой трансформации сообщило, что правительство приняло постановление о закреплении национальных стандартов "Купина".

С 1 сентября 2026 года КЭПы будут защищены современным сверхнадежным алгоритмом. Благодаря ему усилится защита от новых киберугроз, а государство обретет цифровую независимость.

Минцифра напоминает гражданам и бизнесу, что менять старые электронные подписи не стоит. До истечения срока действия сертификатов не стоит беспокоиться о доступности к КЭП. Все документы, подписанные с помощью электронной подписи, не теряют силу.

Когда алгоритм полностью заработает, системы будут автоматически проверять ранее созданные документы. А уже новые операции будут выполняться с использованием "Купины". Разработчики обещают, что главным его преимуществом станет усиленная защита вновь созданных ключей. Их можно будет оформить уже с 1 сентября.

Рекомендуем бизнесу и разработчикам действовать проактивно: уточните в службе технической поддержки ваших систем, поддерживает ли ПО стандарт "Купина". Своевременная настройка программ гарантирует стабильную работу всех бизнес-процессов без каких-либо простоев.