В Україні дані громадян захищатиме "Купина"

Розробники вже налаштовують новий стандарт криптографічного захисту. З часом його буде посилено непомітно для українців. Про це розповіли в Мінцифрі.

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Нову систему назвали "Купина" та її повноцінний запуск відбудеться 1 вересня. Усю необхідну інфраструктуру перенесуть, щоб цифрові дані людей були більш захищені від загроз з боку шахраїв.

Оскільки перехід відбувається поступово, то кваліфіковані електронні підписи ще діятимуть до кінця строку чинності сертифікатів. Тому у відомстві зазначили, що людям не потрібно йти та вже оновлювати ключі.

Крім того, документи, які підписувалися старими КЕП не втратять юридичної дійсності після зміни системи.

Сервіси розпізнаватимуть старі підписи. Системи використовуватимуть попередні алгоритми для перевірки вже створених документів, а нові операції поступово перейдуть на "Купину",

– кажуть у міністерстві.

Основна зміна, яку пропонують розробники, полягає в створенні нових сертифікатів КЕП за стійкішим алгоритмом. Саме від вересня запрацює новий стандарт.

Бізнесу вже зараз рекомендують перевірити, чи програмне забезпечення може працювати з "Купиною". До того ж можна дізнатися в постачальників або техпідтримки інформаційних систем, коли вони планують впровадити оновлення. Якщо програми будуть добре налаштовані, то бізнес-процеси, робота сервісів та електронних послуг працюватимуть стабільно.

Загалом новий стандарт криптографічного захисту має підвищити безпеку електронних підписів і цифрових сервісів без створення незручностей для громадян. Уже від 1 вересня українці зможуть не хвилюватися про свої цифрові дані, знаючи, що викрасти чи скористатися ними третім особам буде набагато важче, тобто фактично нереально.

Ідентифікаційний номер тепер електронний

З 14 травня паперова картка платника податків, яку ще називають РНОКПП або ІПН, більше не вимагатиметься, адже її цифровий аналог у застосунку Дія отримав повну юридичну силу.

Електронна картка містить QR-код, який дає змогу державним органам, банкам та іншим установам швидко перевірити дані особи, а також дозволяє передавати документ безпосередньо зі смартфона.