В Україні дані громадян захищатиме "Купина"
Розробники вже налаштовують новий стандарт криптографічного захисту. З часом його буде посилено непомітно для українців. Про це розповіли в Мінцифрі.
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Нову систему назвали "Купина" та її повноцінний запуск відбудеться 1 вересня. Усю необхідну інфраструктуру перенесуть, щоб цифрові дані людей були більш захищені від загроз з боку шахраїв.
Оскільки перехід відбувається поступово, то кваліфіковані електронні підписи ще діятимуть до кінця строку чинності сертифікатів. Тому у відомстві зазначили, що людям не потрібно йти та вже оновлювати ключі.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Крім того, документи, які підписувалися старими КЕП не втратять юридичної дійсності після зміни системи.
Сервіси розпізнаватимуть старі підписи. Системи використовуватимуть попередні алгоритми для перевірки вже створених документів, а нові операції поступово перейдуть на "Купину",
– кажуть у міністерстві.
Основна зміна, яку пропонують розробники, полягає в створенні нових сертифікатів КЕП за стійкішим алгоритмом. Саме від вересня запрацює новий стандарт.
Бізнесу вже зараз рекомендують перевірити, чи програмне забезпечення може працювати з "Купиною". До того ж можна дізнатися в постачальників або техпідтримки інформаційних систем, коли вони планують впровадити оновлення. Якщо програми будуть добре налаштовані, то бізнес-процеси, робота сервісів та електронних послуг працюватимуть стабільно.
Загалом новий стандарт криптографічного захисту має підвищити безпеку електронних підписів і цифрових сервісів без створення незручностей для громадян. Уже від 1 вересня українці зможуть не хвилюватися про свої цифрові дані, знаючи, що викрасти чи скористатися ними третім особам буде набагато важче, тобто фактично нереально.
Ідентифікаційний номер тепер електронний
З 14 травня паперова картка платника податків, яку ще називають РНОКПП або ІПН, більше не вимагатиметься, адже її цифровий аналог у застосунку Дія отримав повну юридичну силу.
Електронна картка містить QR-код, який дає змогу державним органам, банкам та іншим установам швидко перевірити дані особи, а також дозволяє передавати документ безпосередньо зі смартфона.