Податкова планує провести понад 4 тисячі перевірок наступного року: чого чекати підприємцям

Державна податкова служба опублікувала графік проведення документальних планових перевірок на 2023 рік. Усього податківці мають намір провести 4 012 планові перевірки платників податків.

Сервіс YouControl проаналізував документи, опубліковані відомством. Кого стосуватимуться перевірки та якою буде їхня інтенсивність впродовж 2023 року, передає Бізнес 24.

Читайте також Менше витрат, більше користі: що дає бізнесу електронний документообіг

Планові податкові перевірки у 2023 році

Як зазначають у YouControl, з усієї кількості на юридичних осіб припадає загалом 2 551 планова перевірка впродовж наступного року. Це, до слова, вдвічі менше, ніж було заплановано податковою на 2022 рік, – тоді їхня кількість сягала 5 053.

Крім того, відомство зацікавила діяльність 1 461 ФОПа, – така кількість запланованих на наступний рік перевірок фізичних осіб-підприємців є на 14% меншою проти 2022 року.

Водночас, як підкреслюють у YouControl, зменшення кількості перевірок наступного року зовсім не означає зниження регуляторного тиску на бізнес, адже це приблизно той самий рівень, якщо враховувати тимчасово окуповані під час повномасштабної війни території України.

Інтенсивність перевірок

Впродовж 2023 року ДПС щомісяця у середньому має намір перевіряти від 200 до 300 юридичних осіб. При цьому, на перший місяць нового року – січень, – перевірок взагалі не заплановано, а у лютому їх відбудеться лише 3. Проте, з весни інтенсивність зросте: у березні заплановано вже 205 перевірок, а найбільше їх відбудеться у вересні – 315.

При цьому, планові податкові перевірки загалом рівномірно розподілені впродовж року: щомісяця ДПС планує опрацьовувати не менше ніж 100 ФОПів. Найінтенсивніше фізичних осіб-підприємців перевірятимуть у вересні та жовтні – 164 та 162 перевірки відповідно. Найменш інтенсивними будуть березень та квітень – 102 та 110 перевірок відповідно.

До речі Бізнес погіршив оцінку податкового режиму України: на що найбільше скаржаться підприємці

Географія

З точки зору регіонального розподілу, найвища концентрація планових податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у столиці – 505, що складає 21,6% від загальної кількості. Також активно перевірятимуть бізнес у Дніпропетровській (192 перевірки), Харківській (186), Київській (156) та Львівській (153) областях.

Серед ФОПів географія дещо відрізняється – найбільше підприємців податкова планує перевірити на Харківщині, – 112 перевірок, або 7,7% від загальної кількості. Далі йдуть Київщина (106), Вінниччина (99) та Одещина (92). Окремо на столицю припадає всього 90 планових перевірок ФОПів.

Кого перевірятимуть найбільше

За даними YouControl, найбільше перевірок податкова запланувала щодо підприємств агросектору, будівництва, а також неспеціалізованої гуртової торгівлі. Зацікавлені податківці й у контролі гуртової торгівлі паливом, вантажним автомобільним транспортом, деревиною і будівельними матеріалами.

До слова, нагадаємо, що у 2022 році влада ввела мораторій на здійснення податкових перевірок бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії. Проте, за Меморандумом з МВФ, уряд працюватиме над відновленням довоєнного стану податкового адміністрування і політики. Це, зокрема, передбачає відновлення планових перевірок бізнесу з боку ДПС з 2023 року.