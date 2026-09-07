Податкові борги бізнесу б'ють рекорди: які компанії винні державі понад 1 мільйон гривень

В Україні продовжує зростати кількість компаній із податковими боргами. Станом на 1 липня 2026 року 218 731 компанія заборгувала державі загалом 263,32 мільярди гривень.

Як змінилися податкові борги бізнесу

За пів року кількість компаній із податковою заборгованістю збільшилася на 3%, а загальна сума боргу – на 4%, пише Опендатабот.

Якщо порівнювати ситуацію з початком повномасштабної війни, сума податкового боргу українських компаній збільшилася у 2,5 раза. Станом на 1 липня 2026 року:

218 731 компанія має податковий борг;

загальна сума заборгованості – 263,32 мільярди гривень;

у середньому один бізнес-боржник винен державі близько 1,2 мільйона гривень.

Де найбільше компаній із податковими боргами

Найбільше компаній-боржників зареєстровано у Києві. Таких підприємств налічується 58 056, або 27% від загальної кількості боржників.

При цьому на столичний бізнес припадає понад третина всієї податкової заборгованості компаній – 96,06 мільярдів гривень. На другому місці за кількістю боржників – Дніпропетровщина, а далі йде Харківщина.

Водночас за середнім розміром боргу лідирують інші регіони. Найбільший середній податковий борг мають компанії на Полтавщині – 2,78 мільйони гривень на одного боржника. На Кіровоградщині цей показник становить 2,2 мільйони на одну компанію.

Де найбільше боржників / інфографіка Опендатабот

Великі платники мають значно більші борги

Середній показник у 1,2 мільйона гривень на компанію не відображає масштабу заборгованості найбільших підприємств. Значно більші суми припадають на великих платників податків:

Серед компаній, зареєстрованих у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, середній борг становить 561,22 мільйонів гривень на одну компанію. У Західному міжрегіональному управлінні цей показник сягає 478,8 мільйонів на одного боржника.

Водночас, попри величезний середній борг, великі платники формують порівняно невелику частину загальної податкової заборгованості компаній.

На них припадає 19,94 мільярди гривень, або близько 8% від загальної суми боргу.

Хто має найбільші податкові борги

Наразі встановити, які саме компанії накопичили найбільші податкові борги, неможливо. Від початку повномасштабної війни податкова закрила частину даних та продовжує публікувати лише загальну статистику щодо податкової заборгованості.

Тому у відкритому доступі можна побачити загальну кількість компаній-боржників, суми заборгованості та регіональну статистику, але визначити конкретний перелік підприємств із найбільшими боргами наразі не можна.

Як перевірити наявність податкового боргу

Заборгованість зі сплати податків і зборів може призвести до накопичення пені та штрафів. Щоб цього не сталося, платник може дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, а також про розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою.

Згідно з нормами статті 59 Податкового кодексу, податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (наразі це 3060 гривень).

Аби уникнути стягнень, податківці закликають платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань.