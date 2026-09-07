Как изменились налоговые задолженности бизнеса

За полгода количество компаний с налоговой задолженностью увеличилось на 3%, а общая сумма задолженности – на 4%, пишет Опендатабот.

Если сравнивать ситуацию с началом полномасштабной войны, сумма налоговой задолженности украинских компаний увеличилась в 2,5 раза. По состоянию на 1 июля 2026 года:

218 731 компания имеет налоговую задолженность;

общая сумма задолженности – 263,32 миллиарда гривен;

в среднем один бизнес-должник должен государству около 1,2 миллиона гривен.

Где больше всего компаний с налоговой задолженностью

Больше всего компаний-должников зарегистрировано в Киеве. Таких предприятий насчитывается 58 056, или 27% от общего количества должников.

При этом на столичный бизнес приходится более трети всей налоговой задолженности компаний – 96,06 миллиарда гривен. На втором месте по количеству должников – Днепропетровская область, а за ней следует Харьковская область.

В то же время по среднему размеру долга лидируют другие регионы. Наибольший средний налоговый долг у компаний в Полтавской области – 2,78 миллиона гривен на одного должника. В Кировоградской области этот показатель составляет 2,2 миллиона на одну компанию.

Где больше всего должников / инфографика Опендатабот

Большие налогоплательщики имеют значительно большие долги

Средний показатель в 1,2 миллиона гривен на компанию не отражает масштаба задолженности крупнейших предприятий. Значительно большие суммы приходятся на больших налогоплательщиков:

Среди компаний, зарегистрированных в Восточном межрегиональном управлении ГПСУ по работе с большими налогоплательщиками, средний долг составляет 561,22 миллиона гривен на одну компанию. В Западном межрегиональном управлении этот показатель достигает 478,8 миллионов на одного должника.

В то же время, несмотря на большой средний долг, крупные налогоплательщики составляют сравнительно небольшую часть общей налоговой задолженности компаний.

На них приходится 19,94 миллиарда гривен, или около 8% от общей суммы задолженности.

У кого самые большие налоговые долги

На данный момент установить, какие именно компании накопили самые большие налоговые долги, невозможно. С начала полномасштабной войны налоговая служба закрыла доступ к части данных и продолжает публиковать только общую статистику по налоговой задолженности.

Поэтому в открытом доступе можно увидеть общее количество компаний-должников, суммы задолженности и региональную статистику, но определить конкретный перечень предприятий с наибольшими долгами пока невозможно.

Как проверить наличие налоговой задолженности

Задолженность по уплате налогов и сборов может привести к начислению пени и штрафов. Чтобы этого не произошло, плательщик может узнать о факте возникновения денежного обязательства и права налогового залога, а также о размере налогового долга, который обеспечивается налоговым залогом.

Согласно положениям статьи 59 Налогового кодекса, налоговое требование направляется только на сумму задолженности, превышающую 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время это 3060 гривен).

Чтобы избежать взысканий, налоговики призывают плательщиков самостоятельно следить за наличием или отсутствием задолженности и своевременно уплачивать установленные суммы налоговых обязательств.