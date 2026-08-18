Мито на дешеві посилки вже діє: Укрпошта розповіла, як на це відреагували українці

Нові правила Європейського Союзу щодо оподаткування невеликих посилок не призвели до очікуваного падіння обсягів відправлень з України. Навіть попри те, що українці тепер мають платити 3 євро зверху за відправлення.

Що змінилося для посилок до ЄС

Із 1 липня 2026 року Європейський Союз скасував правило звільнення від мита для посилок вартістю до 150 євро. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів "Інтерфакс-Україна", чи вплинуло це на українські посилки.

Відомо, що для дистанційних продажів за схемою B2C, які підпадають під нові правила, тепер застосовується тимчасове фіксоване мито – 3 євро за кожну товарну підпозицію, зазначену в митній декларації.

Очікувалося, що додаткові витрати можуть вплинути на кількість міжнародних посилок. Однак українська пошта поки не бачить такого ефекту: після запровадження нового режиму обсяги відправлень із України до країн ЄС не зменшилися.

При цьому в деяких європейських напрямках поштовий оператор, навпаки, спостерігає збільшення кількості відправлень.

За словами Смілянського, компанія заздалегідь підготувалася до нових правил і інтегрувалася з європейськими країнами. Завдяки цьому необхідні збори можна автоматично розраховувати ще на етапі оформлення посилки.

Тобто відправнику не потрібно самостійно розбиратися з новими митними правилами кожної країни – система враховує необхідні платежі під час оформлення.

Мито в 3 євро діятиме не назавжди

Запроваджений ЄС механізм є тимчасовим. Він має діяти до 1 липня 2028 року. До цього моменту Євросоюз планує запустити Центр митних даних ЄС. Після його запуску мають запрацювати постійні тарифні ставки для таких відправлень.

Поки ж нова система лише починає діяти, українська статистика Укрпошти свідчить про те, що саме по собі введення додаткового мита не змусило відправників масово відмовлятися від посилок до Європи. А в окремих напрямках попит на міжнародні відправлення навіть продовжує зростати.

Чому Європа виступає проти дешевих посилок

Нововведення насамперед стосується товарів із популярних китайських маркетплейсів, зокрема Temu та Shein, які останніми роками стрімко наростили продажі в Європі.

Відомо, що зараз кількість дешевих посилок, що надходять до блоку, зросла більш ніж у чотири рази – з 1,3 мільярда у 2022 році до 5,9 мільярдів у 2025 році. Близько 90% посилок надходять з Китаю, а конкуренція з боку онлайн-платформ, включаючи Shein та Temu, сильно б'є по європейських роздрібних торговцях.

Ще однією причиною посилення правил стали результати перевірок імпортної продукції. Дослідження Європейського Союзу показало, що 60% товарів, придбаних онлайн за межами блоку, не відповідають європейським вимогам безпеки.