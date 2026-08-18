Что изменилось для посылок в ЕС

С 1 июля 2026 года Европейский Союз отменил правило об освобождении от пошлин для посылок стоимостью до 150 евро. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал "Интерфакс-Украина", повлияло ли это на украинские посылки.

Известно, что для дистанционных продаж по схеме B2C, подпадающих под новые правила, теперь применяется временная фиксированная пошлина – 3 евро за каждую товарную подпозицию, указанную в таможенной декларации.

Ожидалось, что дополнительные расходы могут повлиять на количество международных посылок. Однако украинская почта пока не наблюдает такого эффекта: после введения нового режима объемы отправлений из Украины в страны ЕС не уменьшились.

При этом на некоторых европейских направлениях почтовый оператор, напротив, отмечает рост количества отправлений.

По словам Смилянского, компания заранее подготовилась к новым правилам и интегрировалась с европейскими странами. Благодаря этому необходимые сборы можно автоматически рассчитывать еще на этапе оформления посылки.

То есть отправителю не нужно самостоятельно разбираться с новыми таможенными правилами каждой страны – система учитывает необходимые платежи при оформлении.

Пошлина в 3 евро будет действовать не навсегда

Введенный ЕС механизм является временным. Он должен действовать до 1 июля 2028 года. К этому моменту Евросоюз планирует запустить Центр таможенных данных ЕС. После его запуска должны заработать постоянные тарифные ставки для таких отправлений.

Пока же новая система только начинает действовать, украинская статистика Укрпочты свидетельствует о том, что само по себе введение дополнительной пошлины не заставило отправителей массово отказываться от посылок в Европу. А в отдельных направлениях спрос на международные отправления даже продолжает расти.

Почему Европа выступает против дешевых посылок

Нововведение в первую очередь касается товаров с популярных китайских маркетплейсов, в частности Temu и Shein, которые в последние годы стремительно увеличили объемы продаж в Европе.

Известно, что в настоящее время количество дешевых посылок, поступающих в блок, выросло более чем в четыре раза – с 1,3 миллиарда в 2022 году до 5,9 миллиардов в 2025 году. Около 90% посылок поступают из Китая, а конкуренция со стороны онлайн-платформ, включая Shein и Temu, сильно бьет по европейским розничным торговцам.

Еще одной причиной ужесточения правил стали результаты проверок импортной продукции. Исследование Европейского Союза показало, что 60% товаров, приобретенных онлайн за пределами блока, не соответствуют европейским требованиям безопасности.