80% посилок – для ухилення від податків: навіщо Україні нові правила для AliExpress і Temu

В Україні хочуть змінити правила оподаткування товарів, які українці замовляють через іноземні маркетплейси, зокрема Amazon, AliExpress та Temu. Уряд пояснює ініціативу не лише необхідністю збільшити податкові надходження, а й прагненням створити однакові умови для українських виробників та імпортних товарів.

Чому податок на посилки важливий для українського бізнесу

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що нові правила оподаткування для посилок з-за кордону необхідні для боротьби зі схемами ухилення від податків, пише ТСН.

За посилки я все-таки хочу окремо сказати: я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок – це було дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податкових навантажень. І це неприпустимо,

– каже Корецький.

Одна з головних претензій уряду стосується різних умов роботи для українських виробників та продавців імпортних товарів:

Українська компанія, яка виробляє товар всередині країни, сплачує податки, витрачається на електроенергію, логістику та резервні джерела живлення.

В умовах війни до собівартості також додаються витрати, пов'язані з перебоями в роботі та пошкодженням інфраструктури.

Натомість товар, виготовлений за кордоном і замовлений невеликою партією через маркетплейс, за нинішніми правилами може потрапити до українського покупця без ПДВ, якщо його вартість не перевищує встановлений ліміт.

Приходить посилка, яка зроблена за собівартістю мирних умов і на неї не нараховуються податки. Ну, це ж нечесно. Якщо ми хочемо – а ми дуже хочемо – підтримувати власного виробника і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, то не можна давати таку конкурентну перевагу іншим іноземним виробникам тієї чи іншої продукції, яка може бути абсолютно успішно і якісно вироблена в Україні,

– додав Корецький.

Що саме хочуть змінити

16 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні два пов'язані законопроєкти – №16051-1 та №15460. Вони мають змінити правила оподаткування міжнародних відправлень та дистанційної торгівлі.

Ключові зміни передбачають:

Запровадження ПДВ для товарів, які замовляють через іноземні маркетплейси, фактурною вартістю до 150 євро; Запровадження спеціальних правил оподаткування дистанційного продажу; Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ для таких операцій покладатиметься на підприємство електронного інтерфейсу; Для звичайних некомерційних подарунків між фізичними особами збережеться звільнення від ПДВ у межах 45 євро; Надходження від ПДВ з таких міжнародних посилок планують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету на потреби ЗСУ.

Наразі товари в міжнародних поштових та експрес-відправленнях вартістю до 150 євро мають податкову пільгу з ПДВ. Новий підхід передбачає її скасування для комерційних товарів.

Поки що остаточного закону немає. Парламент підтримав відповідний пакет лише в першому читанні, тому документ ще має пройти подальший розгляд. За даними Державної митної служби, відповідні положення Податкового та Митного кодексів мають запрацювати не раніше липня 2027 року.