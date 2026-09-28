Чому податок на посилки важливий для українського бізнесу
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що нові правила оподаткування для посилок з-за кордону необхідні для боротьби зі схемами ухилення від податків, пише ТСН.
За посилки я все-таки хочу окремо сказати: я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок – це було дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податкових навантажень. І це неприпустимо,
– каже Корецький.
Одна з головних претензій уряду стосується різних умов роботи для українських виробників та продавців імпортних товарів:
- Українська компанія, яка виробляє товар всередині країни, сплачує податки, витрачається на електроенергію, логістику та резервні джерела живлення.
- В умовах війни до собівартості також додаються витрати, пов'язані з перебоями в роботі та пошкодженням інфраструктури.
- Натомість товар, виготовлений за кордоном і замовлений невеликою партією через маркетплейс, за нинішніми правилами може потрапити до українського покупця без ПДВ, якщо його вартість не перевищує встановлений ліміт.
Приходить посилка, яка зроблена за собівартістю мирних умов і на неї не нараховуються податки. Ну, це ж нечесно. Якщо ми хочемо – а ми дуже хочемо – підтримувати власного виробника і патріотизм наш проявляється в реальних наших діях, а не словах, то не можна давати таку конкурентну перевагу іншим іноземним виробникам тієї чи іншої продукції, яка може бути абсолютно успішно і якісно вироблена в Україні,
– додав Корецький.
Що саме хочуть змінити
16 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні два пов'язані законопроєкти – №16051-1 та №15460. Вони мають змінити правила оподаткування міжнародних відправлень та дистанційної торгівлі.
Ключові зміни передбачають:
- Запровадження ПДВ для товарів, які замовляють через іноземні маркетплейси, фактурною вартістю до 150 євро;
- Запровадження спеціальних правил оподаткування дистанційного продажу;
- Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ для таких операцій покладатиметься на підприємство електронного інтерфейсу;
- Для звичайних некомерційних подарунків між фізичними особами збережеться звільнення від ПДВ у межах 45 євро;
- Надходження від ПДВ з таких міжнародних посилок планують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету на потреби ЗСУ.
Наразі товари в міжнародних поштових та експрес-відправленнях вартістю до 150 євро мають податкову пільгу з ПДВ. Новий підхід передбачає її скасування для комерційних товарів.
Поки що остаточного закону немає. Парламент підтримав відповідний пакет лише в першому читанні, тому документ ще має пройти подальший розгляд. За даними Державної митної служби, відповідні положення Податкового та Митного кодексів мають запрацювати не раніше липня 2027 року.