Почему налог на посылки важен для украинского бизнеса

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что новые правила налогообложения посылок из-за рубежа необходимы для борьбы со схемами уклонения от уплаты налогов, пишет ТСН.

По поводу посылок я все-таки хочу сказать отдельно: я считаю, что это суперправильное решение, потому что 80% этих посылок – это было дробление на мелкие партии для того, чтобы нечестные дельцы избегали налоговых нагрузок. И это недопустимо,

– говорит Корецкий.

Одна из главных претензий правительства касается разных условий работы для украинских производителей и продавцов импортных товаров:

Украинская компания, производящая товар внутри страны, платит налоги, тратится на электроэнергию, логистику и резервные источники питания.

В условиях войны к себестоимости также добавляются расходы, связанные с перебоями в работе и повреждением инфраструктуры.

В то же время товар, произведенный за рубежом и заказанный небольшой партией через маркетплейс, по действующим правилам может попасть к украинскому покупателю без НДС, если его стоимость не превышает установленный лимит.

Приходит посылка, стоимость которой рассчитана по себестоимости мирного времени, и на нее не начисляются налоги. Ну, это же нечестно. Если мы хотим – а мы очень хотим – поддерживать собственного производителя, и наш патриотизм проявляется в реальных действиях, а не в словах, то нельзя давать такое конкурентное преимущество другим иностранным производителям той или иной продукции, которая может быть вполне успешно и качественно произведена в Украине,

– добавил Корецкий.

Что именно хотят изменить

16 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении два связанных законопроекта – №16051-1 и №15460. Они должны изменить правила налогообложения международных отправлений и дистанционной торговли.

Ключевые изменения предусматривают:

НДС для товаров, заказываемых через иностранные маркетплейсы, с фактурной стоимостью до 150 евро; Введение специальных правил налогообложения дистанционных продаж; Ответственность за начисление и уплату НДС по таким операциям будет возлагаться на предприятие, предоставляющее электронный интерфейс; Для обычных некоммерческих подарков между физическими лицами сохранится освобождение от НДС в пределах 45 евро; Поступления от НДС с таких международных посылок планируется направлять в специальный фонд госбюджета на нужды ВСУ.

В настоящее время товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро пользуются налоговой льготой по НДС. Новый подход предусматривает ее отмену для коммерческих товаров.

Пока окончательного закона нет. Парламент поддержал соответствующий пакет лишь в первом чтении, поэтому документ еще должен пройти дальнейшее рассмотрение. По данным Государственной таможенной службы, соответствующие положения Налогового и Таможенного кодексов должны вступить в силу не ранее июля 2027 года.