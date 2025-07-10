Перша в історії зворотна релокація: польське виробництво переїхало до України
- У Чернігові почали працювати перші верстати польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, яку викупила й перевезла до України група компаній "Текстиль-Контакт".
- Загальні інвестиції в запуск обладнання склали близько 7 мільйонів гривень, тоді як придбання устаткування обійшлося компанії у 1,4 мільйонів євро.
У Чернігові почали працювати перші верстати польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, яку викупила й перевезла до України група компаній "Текстиль-Контакт".
Релокація з Польщі до Чернігова
Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський. За його словами, це перший відомий приклад "зворотної релокації" – коли не українські виробництва переїжджають за кордон, а навпаки – європейські підприємства переміщуються в Україну, передає 24 Канал.
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На заводі "ТК ДТ-Чернігів", що входить до складу "Текстиль-Контакт", вже введено в експлуатацію 25% обладнання з польського міста Кудова-Здруй. Серед іншого – сучасні верстати для цифрового друку на постільній білизні шириною до 260 сантиметрів. Така продукція раніше в Україні не виготовлялась.
"Текстиль-Контакт" запустив польське обладнання в Чернігові
Сума інвестицій
Загальні інвестиції в запуск обладнання склали близько 7 мільйонів гривень, тоді як придбання устаткування обійшлося компанії у 1,4 мільйонів євро. Решту обладнання планують ввести в експлуатацію у 2026 році.
Довідково. Група "Текстиль-Контакт" є одним із лідерів легкої промисловості України. У 2024 році компанія отримала грант на створення в’язального цеху та придбала взуттєву фабрику в Чигирині.