Польські фермери заблокували усі пункти пропуску, через які могли рухатися вантажівки

Протест польських фермерів сягнув нового рівня. Вони повністю заблокували кордон для українських вантажівок.

Повна блокада для вантажівок з України

Польські фермери заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Корчова – Краковець" – останній, який могли перетинати вантажівки.

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Блокувати Корчову польські фермери попередньо хочуть до 8 березня. Також відомо, що на КПП "Корчова – Краковець" утворилася найбільша черга з вантажівок – зараз там понад 1730 машин. Саме сюди їхали усі українські водії, сподіваючись оминути заблоковані пункти пропуску.

Українські прикордонники повідомили про те, що рух може бути ускладнений як в бік Польщі, так і в сторону України.

Спроби завершити блокування кордону

Рух легкового транспорту та пасажирських автобусів польські фермери не блокують.

Прем'єр-міністр України Денис Шмагаль провів переговори з польським колегою Дональдом Туском. Вони обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, аби блокування кордону закінчилися.

Україна готова піти назустріч партнерам та обмежити імпорт своєї продукції, однак для протестувальників цього мало. Попри позицію Єврокомісії вони вважають, що безмитне завезення продуктів з України шкодить європейському ринку.

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