Польські роботодавці стурбовані браком кадрів з України через мобілізацію

У Польщі стурбовані можливим відтоком українських працівників через мобілізацію. Поширюється інформація про можливий масовий виїзд українців з Польщі, що пов'язано із законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.

Відтік українців з Польщі

Згідно з законом, українці, які перебувають за кордоном, зокрема в Польщі, і не оновлять свої дані до 17 липня, матимуть обмежений доступ до консульських послуг.

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У результаті українці з паспортами, термін дії яких добігає кінця, можуть зіткнутися з обмеженнями на подорожі та роботу після закінчення терміну дії їхніх документів. Це документи, необхідні для легалізації роботи та перебування за кордоном.

Відповідно до нинішнього закону, обмежений доступ до консульських послуг змусить цих людей покинути Польщу. Якщо ми діятимемо жорстко, вони почнуть переїжджати до менш репресивних країн Західної Європи,

– зазначив експерт ринку праці та голова правління Weegree Group Ґжеґож Куліш.

За даними ZUS, на кінець березня 2024 року на страховому обліку перебувало 760 200 українців, з яких 52% – чоловіки. Більшість з них працюють у будівництві, промисловості, логістиці, сільському господарстві та торгівлі.