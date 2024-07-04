Поширення бізнесу українців у Польщі

Керівниця консультаційного відділу центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві Вікторія Булгакова розповіла для 24 Каналу, що до початку повномасштабної війни українці реєстрували у Польщі в середньому 200 нових бізнесів на місяць.

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Значний стрибок відбувся навесні 2022 року, коли ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств на місяць. За допомогою центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві з початку війни українці відкрили 9 406 підприємств.

Вікторія Булгакова Керівниця консультаційного відділу центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві Потрібно зазначити, що у 90% бізнесу, який реєструється, діяльність проводиться як на території України, так і на території Польщі. Деякі підприємства відкривають філії в Польщі неподалік кордону для логістичної зручності, так як мають забезпечити безперервний цикл виробництва, враховуючи те, що в Україні існують перебої зі світлом.

Крім того, 10% нових підприємців – це українці, які раніше не мали бізнесу, але прагнуть мати власну справу, реалізувати себе в новій країні та заробляти кошти. Зі слів Булгакової, вони розуміють, що без знання польської мови важко розраховувати на гарну роботу за фахом, навіть маючи вищу освіту.

Які сфери були найпопулярніші

За допомогою команди Дія.Бізнес у Варшаві з початку війни було відкрито українських підприємств:

у Варшаві – 9 406;

у Кракові – 2 661;

у Вроцлаві – 2 128;

у Познані – 1 084;

у Любліні – 1 033.

Українці в Польщі, як правило, намагаються створювати бізнеси, які потребують мінімальних витрат на основне обладнання та засоби. У більшості це послуги та онлайн-торгівля. Проте популярними напрямами також є: