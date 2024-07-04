Распространение бизнеса украинцев в Польше

Руководитель консультационного отдела центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве Виктория Булгакова рассказала для 24 Канала, что до начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 200 новых бизнесов в месяц.

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Значительный скачок произошел весной 2022 года, когда эта цифра достигла около 1 700 предприятий в месяц. С помощью центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве с начала войны украинцы открыли 9 406 предприятий.

Виктория Булгакова Руководитель консультационного отдела центра поддержки предпринимателей Дия.Бизнес в Варшаве Нужно отметить, что в 90% бизнеса, который регистрируется, деятельность проводится как на территории Украины, так и на территории Польши. Некоторые предприятия открывают филиалы в Польше недалеко от границы для логистического удобства, так как должны обеспечить непрерывный цикл производства, учитывая то, что в Украине существуют перебои со светом.

Кроме того, 10% новых предпринимателей – это украинцы, которые ранее не имели бизнеса, но стремятся иметь собственное дело, реализовать себя в новой стране и зарабатывать деньги. По словам Булгаковой, они понимают, что без знания польского языка трудно рассчитывать на хорошую работу по специальности, даже имея высшее образование.

Какие сферы были самые популярные

С помощью команды Дия.Бизнес в Варшаве с начала войны было открыто украинских предприятий:

в Варшаве – 9 406;

в Кракове – 2 661;

во Вроцлаве – 2 128;

в Познани – 1 084;

в Люблине – 1 033.

Украинцы в Польше, как правило, пытаются создавать бизнесы, которые требуют минимальных затрат на основное оборудование и средства. В большинстве это услуги и онлайн-торговля. Однако популярными направлениями также являются: