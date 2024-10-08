Бізнес-асоціації виступили проти пільги на безподаткове ввезення посилок

Одразу 119 бізнес-асоціацій з різних секторів економіки звернулися до влади з проханням скасувати пільгу на ввезення товарів. Йдеться про пільгу на посилки вартістю менше ніж 150 євро без сплати податків.

Чому УРБзакликає скасувати пільгу

Це звернення було ініційоване членами Української ради бізнесу, яка об’єднує 119 асоціацій.

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Вони опублікували відкритий лист, звернений до народних депутатів та Міністра фінансів Сергія Марченка, з вимогою скасувати зазначену пільгу.

Зауважте! За оцінками експертів УРБ, чинне звільнення від оподаткування товарів у посилках вартістю до 150 євро спричиняє втрати для державного бюджету щонайменше 7-9 мільярдів гривень на рік.

Окрім цього, воно створює нерівні умови для національних і міжнародних операторів електронної комерції, а також для вітчизняних і закордонних виробників.

Відтак, члени УРБ закликали народних депутатів якнайшвидше ухвалити зміни до Податкового кодексу, що стосуються оподаткування ПДВ на товари, які надсилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях з митною вартістю до 150 євро.

Фахівці також звертають увагу на нещодавні Рамкові стандарти по боротьбі з незаконною торгівлею, випущені Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Цікаво! У цих стандартах зазначається, що застосування мінімальних порогів звільнення від оподаткування негативно впливає на національні податкові надходження, спотворює конкуренцію та сприяє зловживанням, таким як заниження вартості товарів, подрібнення великих партій та ввезення товарів B2C без оподаткування.