Все ще спонсорують війну в Україні: понад тисяча компаній продовжує діяльність у Росії

Попри те, що чимало світових компаній заявили про вихід з російського ринку, через військову агресію та повномасштабне вторгнення на територію України, 1 169 компаній все ще продовжують працювати у токсичній країні.

Все ще працюють у Росії

Близько 38,4% компаній вже заявили про вихід з ринку, але 40,2% все ще залишаються присутніми в країні, 17,1% вичікують і лише 4,3% повністю вийшли.

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Дані компаній що працюють або працювати на ринку Росії / Інфографіка KSE

Найбільша кількість компаній, яких залишається в Росії, належить США, Німеччині та Великобританії. Серед галузей, до яких належить найбільше компаній, що залишаються в Росії лідирують FMCG, фінанси та платежі й ІТ.

Кількість компаній, що працюють або працювати на ринку Росії / Інфографіка KSE

Чому присутність в Росії дорівнює спонсорувати війну

Особливу увагу у KSE звертають на компанії, які фізично працюють у Росії: мають у власності місцеву юридичну особу, а відповідно сплачують податки в бюджет країни-агресора.

Це майже всі найбільші корпорації світу – близько 1,2 тисячі. У 2021 році загальна виручка цих компаній в Росії становила 290 мільярдів доларів США, російський персонал – близько 1,3 мільйона осіб,

– йдеться у щотижневому дайджесті.

Станом на кінець вересня майже половина з цих компаній залишаються глибоко залученими в економіку Росії та ігнорують будь-які вимоги виходу. У KSE додають, що залишаються переважно не найбільші за виручкою компанії (частка за кількістю більша, ніж за доходами).

Доходи, виручка та кількість персоналу компаній, котрі виходять та залишаються працювати на ринку Росії / Інфографіка KSE