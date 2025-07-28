Попит на нові авто в Україні зріс: які марки у лідерах

У першому півріччі 2025 року в Україні зареєстрували понад 28 тисяч нових автомобілів. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Яка динаміка?

Цікаво, що основний попит іде від фізичних осіб, тоді як корпоративний сектор зменшив активність, передає 24 Канал з посиланням на Укравтопром.

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За даними AUTO-Consulting, якщо у 2023 році бізнес-клієнти купували майже половину нових авто (45%), то зараз ця частка впала до 35%. Водночас кількість покупок серед приватних клієнтів суттєво зросла – на 30% порівняно з минулим роком.

Які моделі найпопулярніші?

Серед найпопулярніших моделей – Toyota RAV4, яка повернула собі звання бестселера. Далі за нею йдуть Renault Duster та Volkswagen Touareg. Вперше за довгий час до лідерів потрапив і Honda CR-V.

Зростання попиту пояснюють стабілізацією курсу гривні, активною імпортною політикою дилерів та бажанням українців інвестувати в надійні речі в умовах невизначеності.