Увага, залишився 1 день: відомий оператор закриває сервіс поповнення рахунку

Київстар припиняє роботу одного зі способів поповнення рахунку. Вже з 1 липня абоненти більше не зможуть користуватися деякими комбінаціями клавіш.

Яку послугу поповнення рахунку припиняє Київстар

Йдеться про сервіс "Мобільний платіж", який компанія вирішила закрити через те, що він втратив актуальність серед користувачів, повідомляє Київстар.

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Недоступними будуть коротка команда *134# та голосове меню за номером 899. До кінця червня абоненти ще можуть користуватися цими способами поповнення, однак після 1 липня їх більше не буде.

Ми оновлюємо способи поповнення рахунку та закриваємо ті, що наша внутрішня аналітика визначає як неактуальні, адже наші абоненти вибирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси,

– повідомили у Київстарі.

Насамперед нововведення стосуватиметься абонентів, які поповнювали рахунок без застосунків, сайтів або банківських сервісів.

Як поповнити рахунок Київстар

Оператор рекомендує використовувати цифрові сервіси. Поповнити рахунок можна буде через:

застосунок "Мій Київстар";

офіційний сайт оператора;

банківські застосунки.

Також клієнти можуть скористатися іншими сучасними способами оплати, які підтримують поповнення мобільного рахунку.

До слова, абоненти Київстару також отримали можливість суттєво скоротити витрати на мобільний зв’язок. Оператор дозволяє знизити вартість одного зі своїх популярних тарифних планів одразу на 150 гривень

Мова йде про тарифний пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий", який передбачає спеціальну опцію під назвою "Економія". Така функція буде корисна користувачам мобільного зв’язку, які оплачують пакети послуг, але фактично не користуються ними на повну. Для багатьох абонентів неактуальними можуть бути роумінг, великі пакети мобільного інтернету, SMS або додаткові сервіси.

Після її підключення вартість тарифу зменшується з 450 до 300 гривень за чотири тижні. Активувати опцію можна через застосунок "Мій Київстар", за номером 47765 або за допомогою USSD-команди 47765#.