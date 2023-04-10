Представник Porsche запропонував Путіну допомогу у відновленні російського автопрому
Джерело:Der Spiegel
Член наглядової ради Porsche Зігфрід Вольф запропонував Путіну допомогу у відновленні російського автопрому до кінця січня. У компанії наголосили що нічого про це не знали.
Що запропонував представник Porsche Путіну
У своєму листі Вольф запропонував відродити "легендарну російську марку "Волга"". Також австрійський підприємець та член наглядової ради Porsche запропонував залучити занедбані заводи у Росії.
Читайте також Наближений до Путіна олігарх не зміг придбати аеропорт у Німеччині
Також Вольф ніби то запропонував свою кандидатуру у якості управління проєктом як власник російської компанії "ПромАвтоКонсалт". Промисловим партнером повинен стати російський автовиробник ГАЗ, який постраждав від західних санкцій.Зверніть увагу! У Volkswagen та Porsche заявили, що нічого не знали про лист Вольфа.
Як виглядатиме "легендарна Волга"
Автомобілі марки Skoda можуть знову вироблятися в Росії вже в другій половині 2023 року. Однак автомобілі мають бути "кардинально перероблені зовні", щоб надати їм "характерні риси" легендарних моделей "Волга" та "Побєда".
Це дало б змогу "задовольнити потреби російських споживачів у високоякісних і надійних автомобілях" і створити понад 12 тисяч робочих місць.