Представник Porsche запропонував Путіну допомогу у відновленні російського автопрому

Член наглядової ради Porsche Зігфрід Вольф запропонував Путіну допомогу у відновленні російського автопрому до кінця січня. У компанії наголосили що нічого про це не знали.

Що запропонував представник Porsche Путіну

У своєму листі Вольф запропонував відродити "легендарну російську марку "Волга"". Також австрійський підприємець та член наглядової ради Porsche запропонував залучити занедбані заводи у Росії.

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Також Вольф ніби то запропонував свою кандидатуру у якості управління проєктом як власник російської компанії "ПромАвтоКонсалт". Промисловим партнером повинен стати російський автовиробник ГАЗ, який постраждав від західних санкцій.

Як виглядатиме "легендарна Волга"

У Volkswagen та Porsche заявили, що нічого не знали про лист Вольфа.

Автомобілі марки Skoda можуть знову вироблятися в Росії вже в другій половині 2023 року. Однак автомобілі мають бути "кардинально перероблені зовні", щоб надати їм "характерні риси" легендарних моделей "Волга" та "Побєда".

Це дало б змогу "задовольнити потреби російських споживачів у високоякісних і надійних автомобілях" і створити понад 12 тисяч робочих місць.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen розпочав пошук покупців для свого російського заводу.