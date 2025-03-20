Генеральний директор "Пошти Росії" Михайло Волков визнав, що компанія перебуває у вкрай важкому становищі. Майже 90% IT-систем – на межі зламу, а понад половина транспорту вже вичерпала свій ресурс.

Критичний стан

Під час виступу у Держдумі Волков наголосив на масштабах проблеми. За його словами, транспорт та IT-системи – у критичному стані, повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Близько 55% нашого транспорту вже за термінами корисного використання. Що стосується IT-інфраструктури – 89% фактично на ладан дихають,

– обурився росіянин у Держдумі.

Попри підвищення зарплат, рівень оплати праці вдвічі нижчий за середній по країні.

Борги та фінансові втрати

Фінансова ситуація "Пошти Росії" продовжує погіршуватися:

Загальний борг компанії – 128,3 мільярда рублів (1,5 мільярда доларів).

Чистий збиток за дев’ять місяців 2024 року – 9,4 мільяра рублів (110 мільйонів доларів).

Сукупні втрати з 2022 року перевищили 44 мільярди рублів (520 мільйонів доларів).

Експерти прогнозують, що "Пошта Росії" може стати неплатоспроможною, якщо не отримає значних державних дотацій.