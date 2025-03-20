Транспорт гниє, IT "дихає на ладан": що відбувається з "Поштою Росії"
- Генеральний директор "Пошти Росії" Михайло Волков заявив, що компанія в критичному стані: 89% IT-систем на межі зламу, 55% транспорту вичерпало свій ресурс.
- Фінансові проблеми "Пошти Росії" включають загальний борг у 128,3 мільярда рублів і чистий збиток у 9,4 мільярда рублів за дев’ять місяців 2024 року.
Генеральний директор "Пошти Росії" Михайло Волков визнав, що компанія перебуває у вкрай важкому становищі. Майже 90% IT-систем – на межі зламу, а понад половина транспорту вже вичерпала свій ресурс.
Критичний стан
Під час виступу у Держдумі Волков наголосив на масштабах проблеми. За його словами, транспорт та IT-системи – у критичному стані, повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Близько 55% нашого транспорту вже за термінами корисного використання. Що стосується IT-інфраструктури – 89% фактично на ладан дихають,
– обурився росіянин у Держдумі.
Попри підвищення зарплат, рівень оплати праці вдвічі нижчий за середній по країні.
Борги та фінансові втрати
Фінансова ситуація "Пошти Росії" продовжує погіршуватися:
- Загальний борг компанії – 128,3 мільярда рублів (1,5 мільярда доларів).
- Чистий збиток за дев’ять місяців 2024 року – 9,4 мільяра рублів (110 мільйонів доларів).
- Сукупні втрати з 2022 року перевищили 44 мільярди рублів (520 мільйонів доларів).
Експерти прогнозують, що "Пошта Росії" може стати неплатоспроможною, якщо не отримає значних державних дотацій.