Чи потрібно реєструвати бізнес, якщо продаєш в Instagram

Звичайний акаунт в Instagram із продажем косметики чи хендмейду може стати причиною уваги з боку податкової. Якщо ви регулярно приймаєте замовлення та отримуєте дохід – ваша діяльність вважається підприємницькою, навіть якщо все відбувається лише в соцмережах.

Чи потрібно реєструвати бізнес?

Коли варто реєструвати ФОП, якщо продаєте через Instagram і які наслідки чекають у разі порушення, розповідає 24 Канал.

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За законом, якщо ви регулярно отримуєте прибуток від продажу товарів чи послуг – ви зобов'язані зареєструватися як ФОП (фізична особа-підприємець) або обрати іншу форму бізнесу.

Зауважте. Цього вимагає Податковий кодекс України. Навіть якщо бізнес працює виключно через Instagram або інші соцмережі, його потрібно легалізувати.

Що вважається підприємницькою діяльністю?

Якщо ви регулярно продаєте товари (одяг, біжутерію, косметику тощо). Або ж надаєте рекламні послуги, працюєте по бартеру, або залучені в інфлюенс-маркетинг.

Звісно, якщо ведете прийом оплат на банківські картки, MonoPay, Wayforpay, Revolut тощо.

Водночас разовий продаж старих речей чи б/в товарів не є підприємництвом і не потребує реєстрації.

Що загрожує за відсутність реєстрації?

Податкова служба моніторить активність у соцмережах і може визнати таку діяльність нелегальним підприємництвом. У разі виявлення порушень, можливе нарахування штрафів, повернення несплачених податків.

Зокрема, можлива адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність (у разі великих обсягів прибутку).

Як працювати законно: