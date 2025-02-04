Що робити, якщо заплатили більше податків, ніж потрібно: інструкція повернення залишку

Платники податків в Україні можуть подати заяву на повернення помилково або надміру сплачених податкових зобов'язань та пені через Електронний кабінет.

Інструкція подання заяви

Як це зробити пояснє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу України (ДПС).

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Щоб повернути кошти, необхідно виконати такі кроки:

Увійти до Електронного кабінету ДПС через офіційний портал податкової. Пройти електронну ідентифікацію за допомогою: кваліфікованого електронного підпису (КЕП); id.gov.ua (MobileID, BankID); Дія.Підпис; "Хмарного" КЕП. Перейти в розділ "Введення звітності", де можна створити та подати заяву про повернення коштів у територіальний орган ДПС. Обрати необхідну форму (J/F 1302002) та заповнити всі обов'язкові поля. Система автоматично підтягує реєстраційні дані платника. Прикріпити платіжні документи (за потреби): у вкладці "Додатки" вибрати опцію "Додати документ довільного формату" (F/J 1360102); заповнити відповідні поля, зазначивши дату платежу та реквізити документа.

Де подати заяву

Документ необхідно подати до територіального органу ДПС за місцем обліку відповідної суми. Та, якщо виникають питання, ДПС надає роз'яснення через Контакт-центр за номером 0 800 501 007.

Подання заяви онлайн – це зручний спосіб повернути свої кошти без зайвих візитів до податкової.