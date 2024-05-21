Авіакомпанія Ryanair фіксує рекордний річний прибуток

Компанія Ryanair повідомляє про збільшення кількості пасажирів на своїх літаках. Завдяки цьому, прибутки компанії значно зросли.

Як змінились прибутки Ryanair

Європейська компанія Ryanair збільшила свій дохід за рік на 25% – до 13,44 мільярда євро. Річний прибуток до березня 2024 року (після оподаткування) зріс на 34% і сягнув 1,92 мільярда євро.

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Такому зростанню грошових надходжень сприяла оптимізація витрат, здорожчання квитків і збільшення кількості пасажирів, які обирають авіаперевезення. Фінансова директорка Ryanair Ніла Сорахана повідомила про нову програму, що передбачає викуп акцій на суму 700 мільйонів євро.

Ми погашали облігації, на кінець минулого року у нас було 1,4 мільярда готівки брутто на кінець минулого року, і саме тому рада директорів тепер впевнена, що на додаток до звичайної дивідендної програми, ми зможемо повернути 700 мільйонів акціонерам,

– повідомляє Сорахана.

Як Ryanair відновила свої потужності

Зараз показники компанії вищі ніж до епідемії Covid. Кількість пасажирів за останній рік сягнула 184 мільйони осіб, це на 23% більше ніж перед пандемією.

Наші пріоритети були дуже важливими: відновити оплату праці наших співробітників після Covid, забезпечити підвищення заробітної плати, погасити борг,

– уточнює фінансова директорка.

Варто зауважити, що значно зросли і витрати компанії. Зокрема, операційна частина стала дорожчою на 24%, а от ціна авіаційного палива збільшилась на 32% (у річному вимірі).