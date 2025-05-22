Попри переслідування Дурова: Telegram закінчив рік із рекордним прибутком

Telegram показав рекордні фінансові результати у 2024 році. І це попри юридичні проблеми засновника месенджера Павла Дурова та тиск з боку кількох урядів.

Прибуток Telegram

Як повідомляє Financial Times, минулого року компанія отримала прибуток у 540 мільйонів доларів, уперше вийшовши "в плюс" після багатьох років збитків, інформує 24 Канал.

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За даними інвесторів, виручка Telegram у 2024 році сягнула 1,4 мільярда доларів, що більш ніж у чотири рази перевищує результат 2023 року (343 мільйони доларів). Для порівняння: рік тому компанія зазнала збитків у розмірі 173 мільйони доларів.

Стратегія компанії

Джерела FT зазначають, що рекордні доходи стали важливою частиною стратегії компанії перед запуском нової облігаційної програми. Telegram планує розмістити облігації на 1,5 мільярда доларів, аби рефінансувати наявний борг. Продаж вже стартував і може завершитися наступного тижня.

Ключові чинники зростання:

Різке збільшення кількості платних підписників.

Фінансовий ефект від криптовалютних активів.

Зауважте. Цей прорив відбувся на тлі тривалої критики месенджера з боку урядів різних країн. Зокрема, у серпні 2024 року французька влада затримала Павла Дурова у Парижі.

У чому звинувачують Дурова

Його звинувачують у бездіяльності щодо боротьби з незаконним контентом на платформі – зокрема, насильством над дітьми та використанням Telegram для координації терористичних дій.



Хоча Дуров є громадянином Франції та ОАЕ, справа може завершитися кримінальним вироком, що підсилює тиск на компанію в Європі.