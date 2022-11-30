"Це катастрофа": Twitter продовжує втрачати доходи від реклами, попри сезон розпродажів

Доходи Twitter від реклами в Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA) продовжують невпинно падати. У цих регіонах прибутки вже знизились на 15% рік до року, а щотижневі замовлення реклами впали на 49%.

Аналітики зазначають, що збитки припадають на критичний для Twitter період, який поєднує Чорну п'ятницю, Кіберпонеділок та чемпіонат світу з футболу. Щороку цей сезон гарантував зростання квартального доходу соціальної мережі.

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Twitter втрачає мільйони доларів прибутку

Співрозмовник видання Platformer зазначає, що аналітики спостерігають значне зниження кількості рекламних замовлень на платформі Twitter. Експерти виявили, що дохід у 15,7 мільйона доларів у регіоні EMEA вже перебуває під загрозою, включно з 12 мільйонами доларів очікуваних збитків у Великій Британії – найбільшому ринку Twitter у регіоні.

Це катастрофа,

– прокоментував ситуацію один з колишніх керівників соціальної мережі.

Водночас, масштаби загальних втрат на найбільшому ринку Twitter – у США – Platformer дізнатись не вдалось. Раніше ринковий спостерігач Media Matters for America заявляв, що соцмережа під очільництвом Ілона Маска вже втратила половину своїх рекламодавців.

До слова, за даними Platformer, станом на 22 листопада бренди, пов'язані з однією з найбільших у світі рекламних компаній WPP Group, призупинили кампанії у країнах Африки, Європи, Японії, Південної Кореї та Європи на загальну суму в 1,16 мільйона доларів.

Того ж дня у США та Канаді бренди WPP Group призупинили активні кампанії загальною сумою близько 560 тисяч доларів. Водночас, аналітики зазначають, що безліч рекламодавців використовують Twitter для просування конкретних кампаній, тому наразі складно озвучувати прогнози щодо довготермінових наслідків цьогорічної "рекламної паузи" для соцмережі.

Експерти припускають, що якщо Twitter стабілізується й у рекламодавців з'являться нові кампанії, які вони захочуть запустити на платформі, нинішня криза компанії Ілона Маска може завершитись.