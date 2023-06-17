Не пройде жодна операція: "Приватбанк" попередив, коли буде проводити технічні роботи

Клієнтам "Приватбанку" доведеться якийсь час не проводити жодних операцій. Причина – регламентні технічні роботи.

За кілька годин "Приватбанк" зупинить абсолютно усі операції. Як повідомили в установі, чекати на відновлення роботи всіх сервісів довго не доведеться.

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Коли системи "Приватбанку" не працюватимуть

Системи "Приватбанку" зупинять роботу у ніч на 18 червня. Клієнти банку не зможуть скористатися ані карткою, ані терміналами, ані банкоматом.

Причина – проведення регламентних технічних заходів. Вони будуть тривати з 00:30 до 6:00 ранку. Після цього усі системи повинні працювати у звичному режимі.

Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт,

– заявили у банку.

Раніше у "Приватбанку" трапився збій, клієнти скаржилися на погану роботу мобільного застосунку. Також банк повідомляв, що з 22 червня відновить прийом доларів та євро у терміналах.