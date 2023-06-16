У рамках ініціативи ЄС EU4Business німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ та Фонд розвитку підприємства запустили програму безповоротних грантових виплат для українського мікробізнесу. Реалізацією програми буде займатися державний Ощадбанк.

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Що потрібно зробити для отримання допомоги

Гранти будуть видаватися на нагальні витрати, це може бути заміна пошкодженого обладнання, переїзд або повернення, а також на потреби в оборотних грошах. Мета проєкту полягає у допомозі безперервної діяльності малого та мікробізнесу.

Гроші надаватимуть як безповоротні виплати. Максимальна сума – 4 тисячі євро, але точну суму буде визначати спеціальна комісія.

Хто може отримати грант:

мікробізнес у найбільш постраждалих регіонах (у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській та Херсонській областях);

підприємства, які повернулися на деокуповані території (будуть враховані усі, які будуть звільненні від росіян на момент подачі заявок);

Заповнити відповідну заявку на порталі Дія можна буде з 1 липня. Загалом програма може допомогти для 750 підприємств та підприємців. Гранти будуть видавати впродовж року, на розгляд можна потрапити у будь-який момент.

Ощадбанк буде перевіряти ділову репутацію заявників, відкривати рахунки та контролювати, що усі гроші використовувалися за цільовим призначенням. Якщо виникнуть запитання, можна телефонувати за номером 0 800 219 800.