Кремль готує приватизацію активу Roshen: фабрику внесли до нового списку

Російська влада планує приватизувати Липецьку кондитерську фабрику, яка раніше належала корпорації Roshen. Актив уже включили до державної програми приватизації на 2026 – 2028 роки.

Росія планує продати націоналізовану фабрику Roshen

Уряд Росії включив Липецьку кондитерську фабрику, повідомляють росЗМІ. Раніше вона входила до складу української корпорації Roshen, до програми приватизації на 2026 – 2028 роки.

Згідно з програмою, на продаж планують виставити 99,9% акцій підприємства. Липецька кондитерська фабрика входила до складу Roshen до 2017 року, після чого виробництво було законсервоване, а роботу підприємства зупинили.

У лютому 2024 року Жовтневий районний суд Липецька задовольнив позов заступника генерального прокурора Росії про стягнення акцій фабрики на користь держави. Після цього актив перейшов під контроль РФ.

За даними російського агентства, станом на 2025 рік підприємство не відновило діяльність і не мало виручки. Попри це, влада вирішила включити фабрику до трирічної програми приватизації, у межах якої планує реалізувати державний пакет акцій потенційним покупцям.

Варто зазначити, що корпорація "Рошен" Петра Порошенка ще у вересні 2018 року закрила на території Росії у Липецьку свою кондитерську фабрику.