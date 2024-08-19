Держбюджет поповнився на майже 1,5 мільярда гривень завдяки приватизації

Фонд держмайна України протягом семи місяців 2024 року забезпечив надходження до бюджету в розмірі майже 1,5 мільярда гривень від продажу державних об'єктів. Зокрема, у липні до державного бюджету надійшло 399,04 мільйона гривень від приватизації.

Скільки об'єктів приватизував ФДМУ

З 1 січня по 31 липня 2024 року Фонд державного майна України додав 235 нових об’єктів до списку малої приватизації. Водночас ФДМУ виключив зі списків приватизації 321 об’єкт.

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На кінець липня 2024 року у списку малої приватизації залишилось 1 367 об’єктів. У липні було прийнято 31 рішення про приватизацію таких об’єктів.

Щодо великої приватизації, за цей же період Фонд прийняв рішення про продаж двох об’єктів: державної частки у розмірі 66,65% у компанії "Інвестиційний союз "Либідь" і єдиного майнового комплексу готелю "Україна".

У липні 2024 року було продано 19 об’єктів, тож загальна кількість приватизованих об’єктів з початку року становить 234.

Зауважте! З 1 січня по 31 липня 2024 року державний бюджет України отримав 1 449 705 191,09 грн від приватизації державного майна.