Ocean Plaza очікує аудит: що відомо про приватизацію ТРЦ

Фонд державного майна і компанія Андрія Іванова "Ланіта Інвест" озвучили позиції перед приватизацією ТРЦ Ocean Plaza. При цьому, держава планує приватизацію не раніше другого півріччя 2024 року,

Напередодні, голова Фонду державного майна Віталій Коваль повідомив, що держава готується до аукціонних процедур.

Читайте також: На приватизацію подадуть майже тисячу об'єктів з Фонду держмайна

Ми також підтримуємо намір держави якнайшвидше реалізувати конфісковану частку. Однак, перед виставленням частки на аукціон держава має провести аудит для з’ясування реального фінансового становища ТРЦ,

– додали в "Ланіта Інвест".

Першим кроком стало повернення попередньої редакції статуту ТОВ "Інвестиційний союз Либідь".

Що не так із статутом компанії

Статут був прописаний таким чином, що без Іванов, власника " Ланіта Інвест", жодне важливе рішення ухвалити було неможливо. Все, що належало до компетенції загальних зборів – мало ухвалюватися 3/4 голосів.

Ланіта Інвест", Все, що належало до компетенції загальних зборів – мало ухвалюватися 3/4 голосів. Відтак, колегія при Міністерстві юстиції 24 листопада скасувала цю редакцію статуту , і тепер рішення можуть ухвалюватися простою більшістю.

, і тепер рішення можуть ухвалюватися простою більшістю. У відповідь "Ланіта Інвест" повідомила, що скасування попередньої редакції статуту без погодження з нею – призвело до кризи в управлінні. Щобілье, компанія переконана, що рішення було незаконним і буде скасоване судом.

Для чого це все робиться

Міноритарні власники Ocean Plaza ще влітку казали, що не збираються брати участь в аукціоні на придбання державної частки торговельного центру.

Водночас компанія "Ланіта Інвест" підтримала прагнення держави змінити керівну компанію ТОВ "КММ", яка була залучена попередніми російськими власниками.

Це розблокувало можливість призначення нового менеджменту. Адже за попереднім статутом неможливо було переобрати дирекцію, створити наглядову раду та змінити керуючу компанію, яка мала російський слід. Наразі триває процес відбору нового менеджменту,

– сказав Коваль.

Нині головним претендентом на купівлю Ocean Plaza є Вагіф Алієв.