Накануне глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль сообщил, что государство готовится к аукционным процедурам.

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Мы также поддерживаем намерение государства как можно быстрее реализовать конфискованную долю. Однако, перед выставлением доли на аукцион государство должно провести аудит для выяснения реального финансового положения ТРЦ,

– добавили в "Ланита Инвест".

Первым шагом стало возвращение предыдущей редакции устава ООО "Инвестиционный союз Лыбидь".

Что не так с уставом компании

Устав был прописан таким образом, что без Иванова, владельца "Ланита Инвест", ни одно важное решение принять было невозможно. Все, что принадлежало к компетенции общего собрания, должно было приниматься 3/4 голосов.

"Ланита Инвест", Все, что принадлежало к компетенции общего собрания, должно было приниматься 3/4 голосов. Следовательно, коллегия при Министерстве юстиции 24 ноября отменила эту редакцию устава , и теперь решения могут приниматься простым большинством.

, и теперь решения могут приниматься простым большинством. В ответ "Ланита Инвест" сообщила, что отмена предыдущей редакции устава без согласования с ней – привело к кризису в управлении. Кабилье компания убеждена, что решение было незаконным и будет отменено судом.

Любопытно! Миноритарные владельцы Ocean Plaza еще летом говорили, что не собираются участвовать в аукционе для приобретения государственной доли торгового центра.

Зачем это все делается

В то же время, компания "Ланита Инвест" поддержала стремление государства изменить управляющую компанию ООО "КММ", которая была привлечена предыдущими российскими владельцами.

Это разблокировало возможность назначения нового менеджмента. Ведь по предыдущему уставу невозможно было переизбрать дирекцию, создать наблюдательный совет и изменить управляющую компанию, которая имела российский след. В настоящее время продолжается процесс отбора нового менеджмента,

– сказал Коваль.

В настоящее время главным претендентом на покупку Ocean Plaza является Вагиф Алиев.