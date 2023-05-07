Працівники магазинів Apple хочуть отримувати "чайові" - як на це відреагувала компанія

Компанія Apple готова звільняти працівників за те, що вони візьмуть "чайові" від вдячних клієнтів. Схоже на те, що гіганту доведеться переглянути встановлені правила.

Продавці у магазинах Apple Store хочуть отримати додаткову систему мотивації. Додаткових витрат це компанії не принесе, йдеться про зняття на заборону отримувати "чайові" від клієнтів магазину.

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Як реагує Apple на "чайові" працівникам

Зараз у магазинах Apple Store діє дуже чітке правило – працівникам магазину строго забороняється брати "чайові" від клієнтів. Порушення правила тягне за собою негайне звільнення.

Продавці Apple Store просять про дозвіл на "чайові" / Фото Pexels

Втім, працівники не дуже розуміють цю заборону, позаяк додаткових витрат для компанії це не несе, а отже, забирати у продавців додаткову фінансову мотивацію немає жодного сенсу. Apple Store у Тоусоні (Мериленд) об'єднався у профспілку та вже звернувся до керівників компанії скасувати заборону на "чайові".

На думку ініціаторів, їм вдасться досягнути певних компромісів з менеджментом Apple. Вони переконані, що "чайові" стимулюватимуть продавців, а отже, прибутки компанії зростатимуть.

Профспілка пропонує ввести наступну систему винагород, яку пропонуватимуть покупцям:

без чайових;

3%;

5%;

довільна сума.

Усі кошти, які клієнти залишать у якості винагороди, будуть розподілятися між усіма членами команди.