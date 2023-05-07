Працівники магазинів Apple хочуть отримувати "чайові" - як на це відреагувала компанія
Джерело:ВВС
Компанія Apple готова звільняти працівників за те, що вони візьмуть "чайові" від вдячних клієнтів. Схоже на те, що гіганту доведеться переглянути встановлені правила.
Продавці у магазинах Apple Store хочуть отримати додаткову систему мотивації. Додаткових витрат це компанії не принесе, йдеться про зняття на заборону отримувати "чайові" від клієнтів магазину.
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Як реагує Apple на "чайові" працівникам
Зараз у магазинах Apple Store діє дуже чітке правило – працівникам магазину строго забороняється брати "чайові" від клієнтів. Порушення правила тягне за собою негайне звільнення.
Продавці Apple Store просять про дозвіл на "чайові" / Фото Pexels
Втім, працівники не дуже розуміють цю заборону, позаяк додаткових витрат для компанії це не несе, а отже, забирати у продавців додаткову фінансову мотивацію немає жодного сенсу. Apple Store у Тоусоні (Мериленд) об'єднався у профспілку та вже звернувся до керівників компанії скасувати заборону на "чайові".
На думку ініціаторів, їм вдасться досягнути певних компромісів з менеджментом Apple. Вони переконані, що "чайові" стимулюватимуть продавців, а отже, прибутки компанії зростатимуть.
Профспілка пропонує ввести наступну систему винагород, яку пропонуватимуть покупцям:
- без чайових;
- 3%;
- 5%;
- довільна сума.
Усі кошти, які клієнти залишать у якості винагороди, будуть розподілятися між усіма членами команди.