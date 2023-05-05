Поки бренди-гіганти скорочують персонал, вмикають режим жорсткої економії та намагаються втриматися на плаву, Apple вдається збільшувати прибутки. Попри складну економічну ситуацію, відмовлятися від iPhone ніхто не збирається.

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Збільшення прибутків Apple

Як повідомили у звіті компанії, у минулому кварталі продажі iPhone почали набирати обертів. Це дозволило найдорожчій компанії світу не просто збільшити прибутки, а й перевершити усі прогнози аналітиків. Більшість продуктової лінійки Apple постраждала, але пережити загальногалузевий спад компанії вдалося.

Прогрес стає буденністю. Та є речі, що завжди викликають захоплення. Наприклад, новий кросовер Škoda Karoq. Потужна передня частина, динамічні пропорції, ергономічний салон, безключовий доступ, висувний фаркоп та мультифункціональний багажник відкриють для вас нові можливості.

У звіті також йдеться про те, шо прибутки у другому кварталі склали 94,8 мільярда доларів, що перевищило очікування на 2,2 мільярда. Раніше компанія попереджала інвесторів, що падіння продажів буде на рівні 5%.

Результати свідчать про те, що Apple починає оговтуватися від спаду, який охопив як комп'ютерну, так і смартфонобудівну галузі. Продажі Apple в Китаї - слабкому місці для інших технологічних компаній - також виявилися трохи кращими, ніж очікувалося,

– вважає Bloomberg.

На продажі iPhone у другому кварталі Apple заробила 51,3 мільярда доларів. Продажі iPad принесли компанії 6,67 мільярда доларів, а прибуток від лінійки Mac склав 7,17 мільярда.