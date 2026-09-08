Серед продавців Wildberries в Росії назріває бунт: їм не виплатили 20 мільярдів рублів

У продавців російського маркетплейсу Wildberries виникли серйозні проблеми з отриманням грошей за вже продані товари. Через тривалі затримки вони попросили російський уряд взяти ситуацію з виплатами під контроль.

Продавці Wildberries не отримали гроші: що кажуть в компанії

Частина селлерів на Wildberries в Росії досі не отримала виплати за результатами продажів за останній тиждень липня. Про це йдеться у листі президента Союзу продавців маркетплейсів прем'єр-міністру Росії Михайлу Мішустіну, пише The Moscow Times.

За регламентом гроші мали бути перераховані продавцям до 26 серпня. Загальна сума коштів, які затримуються, становить близько 20 мільярдів рублів.

У Wildberries тим часом заявили, що частина підприємців зіткнулася із затримками через DDoS-атаки на системи сервісу "Баланс продавця". За їхніми словами, захисні механізми можуть тимчасово призупиняти обробку операцій, пов'язаних із відправленням коштів. Через це частина заявок на виведення грошей може оброблятися довше, ніж передбачено стандартними термінами.

При цьому у Wildberries запевняють, що кошти продавців нікуди не зникають і будуть перераховані після завершення необхідних технічних процедур.

Бізнесу важливо знати, коли він отримає гроші

Керівник Асоціації представників електронної торгівлі Олексій Москаленко зазначив, що для підприємців критичною є не стільки сама затримка, скільки відсутність розуміння щодо конкретних термінів виплат.

Продавці мають регулярно здійснювати низку обов'язкових платежів і витрат:

виплачувати зарплати працівникам;

сплачувати податки;

закуповувати новий товар;

оплачувати логістику;

витрачати кошти на рекламу;

виконувати кредитні зобов'язання.

Тому невизначеність із надходженням грошей ускладнює планування грошового потоку та може безпосередньо впливати на подальшу роботу бізнесу.

Частина продавців уже може скорочувати відвантаження

За оцінкою засновника сервісу Market Papa Василя Бумагіна, близько 15 – 20% постачальників, яких зачепила проблема із виплатами, можуть скорочувати або тимчасово припиняти нові відвантаження.

Якщо затримки зберігатимуться, це може призвести до відтоку продавців та постачальників із маркетплейсу.

До слова, Wildberries зазнав збитків у розмірі від 100 до 200 мільярдів рублів і втратив понад 20% складських потужностей. Атаки українських безпілотників призвели до скорочення обороту маркетплейсу приблизно на чверть та вдарили по його фінансовій моделі.

Вона передбачала, що Wildberries отримує гроші від покупців одразу, а продавцям перераховує їх із затримкою. Таким чином компанія могла використовувати ці кошти для фінансування поточних витрат та знижок.

Однак зі скороченням обороту ця схема почала давати збій. Як зазначав співрозмовник The Bell, витрати вже не покриваються припливом нових грошей, а компанія накопичує збитки. Він прогнозував, що в результаті Wildberries може залишатися збитковим протягом багатьох років.



