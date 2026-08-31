Витрати росіян на маркетплейсах впали: як це вплине на економіку
Така тенденція – наслідки українських ударів по Wildberries та Ozon, пише The Moscow Times.
За даними "СберІндексу", ми бачимо, що за останні тижні витрати населення на маркетплейсах стали на 15% нижчими, ніж місяць-два тому. Вони, як і раніше, зростають рік до року, але темпи зростання сповільнилися практично вдвічі – це дуже суттєво,
– заявив фінансовий директор російського Сбербанку Тарас Скворцов.
Загалом онлайн-майданчики останніми роками стали одним із ключових каналів продажу товарів у Росії. За оцінкою банку, на маркетплейси припадає:
- 37% усіх непродовольчих витрат населення;
- 15% загальних споживчих витрат.
Це величезна частка, і лише рік тому вона становила 24%. Тобто маркетплейси зростають на порядок швидше за інший ринок,
– підкреслив Скворцов.
За словами фінансового директора Сбербанку, великі онлайн-майданчики усвідомлюють свою роль у російській економіці. Водночас уряд також розуміє їхнє значення для споживчого ринку.
Що відбувається з Wildberries і Ozon
Скорочення споживчих витрат відбувається на тлі проблем із логістичною інфраструктурою найбільших російських маркетплейсів Wildberries і Ozon.
З 18 липня українські військові почали атакувати логістичні центри Wildberries. За півтора місяця, за даними МОУ, було завдано ударів по 23 складах у 16 регіонах Росії.
З 22 серпня кампанія також торкнулася логістичних об'єктів Ozon. За два тижні було атаковано щонайменше сім об'єктів компанії.
Проблеми з логістикою створюють для маркетплейсів додатковий тиск: їм потрібно забезпечувати доставку товарів і водночас не допустити значного зростання витрат для продавців і покупців.