Витрати росіян на маркетплейсах впали: як це вплине на економіку

Така тенденція – наслідки українських ударів по Wildberries та Ozon, пише The Moscow Times.

За даними "СберІндексу", ми бачимо, що за останні тижні витрати населення на маркетплейсах стали на 15% нижчими, ніж місяць-два тому. Вони, як і раніше, зростають рік до року, але темпи зростання сповільнилися практично вдвічі – це дуже суттєво,

– заявив фінансовий директор російського Сбербанку Тарас Скворцов.

Загалом онлайн-майданчики останніми роками стали одним із ключових каналів продажу товарів у Росії. За оцінкою банку, на маркетплейси припадає:

37% усіх непродовольчих витрат населення;

15% загальних споживчих витрат.

Це величезна частка, і лише рік тому вона становила 24%. Тобто маркетплейси зростають на порядок швидше за інший ринок,

– підкреслив Скворцов.

За словами фінансового директора Сбербанку, великі онлайн-майданчики усвідомлюють свою роль у російській економіці. Водночас уряд також розуміє їхнє значення для споживчого ринку.

Що відбувається з Wildberries і Ozon

Скорочення споживчих витрат відбувається на тлі проблем із логістичною інфраструктурою найбільших російських маркетплейсів Wildberries і Ozon.

З 18 липня українські військові почали атакувати логістичні центри Wildberries. За півтора місяця, за даними МОУ, було завдано ударів по 23 складах у 16 регіонах Росії.

З 22 серпня кампанія також торкнулася логістичних об'єктів Ozon. За два тижні було атаковано щонайменше сім об'єктів компанії.

Проблеми з логістикою створюють для маркетплейсів додатковий тиск: їм потрібно забезпечувати доставку товарів і водночас не допустити значного зростання витрат для продавців і покупців.