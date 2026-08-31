Расходы россиян на маркетплейсах сократились: как это повлияет на экономику

Такая тенденция – следствие украинских ударов по Wildberries и Ozon, пишет The Moscow Times.

По данным "СберИндекса", мы видим, что за последние недели расходы населения на маркетплейсах стали на 15% ниже, чем месяц-два назад. Они, как и раньше, растут из года в год, но темпы роста замедлились практически вдвое – это очень существенно,

– заявил финансовый директор российского Сбербанка Тарас Скворцов.

В целом онлайн-площадки в последние годы стали одним из ключевых каналов продажи товаров в России. По оценке банка, на маркетплейсы приходится:

37 % всех непродовольственных расходов населения;

15% общих потребительских расходов.

Это огромная доля, и всего год назад она составляла 24%. То есть маркетплейсы растут на порядок быстрее, чем остальной рынок,

– подчеркнул Скворцов.

По словам финансового директора Сбербанка, большие онлайн-площадки осознают свою роль в российской экономике. В то же время правительство также понимает их значение для потребительского рынка.

Что происходит с Wildberries и Ozon

Сокращение потребительских расходов происходит на фоне проблем с логистической инфраструктурой крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

С 18 июля украинские военные начали проводить атаки на логистические центры Wildberries. За полтора месяца, по данным МОУ, были нанесены удары по 23 складам в 16 регионах России.

С 22 августа кампания также затронула логистические объекты Ozon. За две недели было проведено как минимум семь атак на объекты компании.

Проблемы с логистикой создают для маркетплейсов дополнительное давление: им необходимо обеспечивать доставку товаров и в то же время не допустить значительного роста расходов для продавцов и покупателей.