Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

С какими проблемами сталкивается Россия из-за ударов по маркетплейсам?

Длительная кампания украинских ударов по российским торговым площадкам создает значительные финансовые и операционные проблемы для логистики России. В то же время негативные последствия распространяются и на российскую экономику в целом.

По данным аналитиков, украинские УГО усилили удары по объектам российских торговых площадок, чтобы нарушить цепочки поставок военной продукции и усилить экономическое давление на Россию.

Финансовый директор и заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов 29 августа заявил, что за последние недели потребительские расходы на российских торговых площадках сократились на 15%. При этом маркетплейсы занимают около 15% всех потребительских расходов в России.

В Службе внешней разведки Украины сообщили, что российские маркетплейсы резко повысили комиссии и логистические тарифы. В частности, расходы продавцов на Ozon в среднем достигли 47,8% от стоимости товара в апреле – июне 2026 года.

Для россиян, пользующихся этими складами, комиссии в отдельных случаях выросли до 55%. В то же время средняя рентабельность розничной торговли на российских маркетплейсах, по данным СЗРУ, снизилась примерно с 15% в 2025 году до 5% в 2026 году.

Из-за этого некоторые категории товаров уже стали убыточными для продавцов. Российские торговые площадки также готовятся к новому повышению тарифов во второй половине года, чтобы компенсировать расходы на восстановление поврежденной инфраструктуры и усиление мер безопасности.

Напомним, в Белгороде вечером 30 августа прогремела серия мощных взрывов, после чего над городом поднялся густой столб дыма. По данным российских СМИ, одним из объектов, который мог пострадать в результате атаки, стал сортировочный центр и логистический хаб маркетплейса Ozon.

На территории возник пожар. Из-за возгорания работу логистического хаба приостановили. Информации о пострадавших пока нет. Масштабы повреждений и причины возникновения пожара устанавливаются.

Ozon является одним из крупнейших российских маркетплейсов, а его логистические центры обеспечивают доставку больших объемов товаров в различные регионы России. Повреждение таких объектов может создавать дополнительные проблемы для логистики компании и вынуждать ее перенаправлять потоки товаров.