Об этом пишут российские СМИ.

Что известно о последствиях атаки?

Вечером 30 августа местные жители начали сообщать о серии взрывов в Белгороде. Жители публиковали кадры, на которых виден густой дым над городом.

Одним из объектов, который мог пострадать в результате удара, стал сортировочный центр и логистический хаб маркетплейса Ozon. На территории объекта возник пожар. Из-за возгорания работу хаба приостановили.

Информации о пострадавших пока нет. Масштабы возможных повреждений и окончательные причины возникновения пожара устанавливаются.

Стоит отметить, что "Озон" является одним из крупнейших маркетплейсов России и играет важную роль в ее внутренней торговле. Через логистические центры компании проходят большие объемы товаров, которые доставляются покупателям в разные регионы страны. Работа таких объектов обеспечивает функционирование масштабной сети онлайн-торговли и создает спрос на складскую и транспортную инфраструктуру.

В то же время логистические хабы "Ozon" являются частью критически важной для компании инфраструктуры, поэтому их повреждение может повлиять на доставку товаров. После атак на такие объекты компания может быть вынуждена приостанавливать их работу и перенаправлять логистические потоки.

Напомним, вечером 30 августа в российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, могли быть поражены объекты в районе местной ТЭЦ и склада компании Ozon.

Кроме того, стало известно о пожаре на складах "Эстейт Логистик". Над территорией также наблюдалось значительное количество дыма.